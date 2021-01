In Beautiful continueranno le macchinazioni di Thomas per dividere Liam e Hope. Forrester Jr farà in modo che Hope veda un bacio tra Steffy e Liam. La giovane Logan si infurierà e non ascolterà le giustificazioni dei due, trovando poi conforto proprio in Thomas. Il piano di Forrester Jr sembrerà funzionare, almeno per il momento. La sua ossessione per la figlia di Brooke continuerà a tenere con il fiato sospeso i fan di Beautiful ancora per molto tempo.

Beautiful, Thomas chiede aiuto a Steffy per dividere Liam e Hope

Nuovi problemi in arrivo per Hope e Liam nelle prossime puntate di Beautiful. Stando alle anticipazioni Usa, la figlia di Brooke si riavvicinerà a Thomas, con il quale condividerà la custodia di Douglas.

Liam nel frattempo chiederà a Hope di sposarlo (di nuovo), ma detterà come condizione che la sua futura moglie rinunci al ruolo di madre di Douglas e a lavorare con Thomas. Hope rifiuterà questa sorta di ultimatum e, di fronte al suo rifiuto, Liam se ne andrà di casa.

Su consiglio di Brooke, Hope capirà di non poter rinunciare a Liam e a formare una famiglia con lui e andrà da Spencer per trovare un compromesso. Thomas sentirà il dialogo tra madre e figlia e metterà in atto il suo piano, convincendo la sorella Steffy ad aiutarlo. Ma cosa ha architettato di nuovo il giovane stilista?

Anticipazioni Beautiful: Hope sorprende Steffy e Liam mentre si baciano

Thomas farà leva sui sentimenti che Steffy prova ancora per Liam e la coinvolgerà nel piano.

Nel dettaglio, Thomas avviserà Steffy che Hope sta per giungere a Malibu per far pace con Liam e chiederà alla sorella di fare in modo che Logan sorprenda lei e Liam insieme. Stando alla manovra di Thomas, in questo modo Hope capirà che il posto di Liam è accanto a Steffy.

Dunque Hope arriverà proprio nel momento in cui Steffy starà baciando Liam, il quale ricambierà il bacio.

La reazione di Hope sarà furiosa e a nulla varranno gli sforzi di Steffy di assumersi la colpa di quanto appena accaduto.

Hope furiosa con Liam trova conforto in Thomas nelle prossime trame di Beautiful

Liam si dirà dispiaciuto per il fatto che Hope abbia assistito al bacio tra lui e Steffy, mentre Steffy comincerà a sentirsi in colpa per aver accettato di aiutare Thomas nel suo piano.

La Ceo della Forrester vorrebbe confessare a Liam di essere a conoscenza che Hope stava arrivando per far pace con lui, ma Thomas riuscirà ad impedirlo.

Nel prosieguo delle puntate di Beautiful, Hope si farà consolare proprio da Thomas, mentre quest'ultimo continuerà a convincere Steffy a mantenere il segreto sulle sue manovre. Liam e Hope riusciranno a chiarirsi? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.