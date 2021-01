Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne e lo scorso 4 gennaio i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono rientrati in studio per le nuove puntate. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che ci sono stati dei colpi di scena per la dama torinese Gemma Galgani, la quale è tornata nuovamente single. Occhi puntati anche sul percorso della tronista Sophie che si è concessa dei momenti di intimità con il corteggiatore Giorgio.

Uomini e donne, registrazione 4 gennaio 2021: Gemma e Maurizio si lasciano

Nel dettaglio, la registrazione di Uomini e donne è iniziata con il racconto delle novità legate al percorso di Gemma Galgani.

L'inizio del nuovo anno non è stato dei migliori per la dama torinese, che aveva iniziato a frequentarsi con il cavaliere Maurizio, sperando che potesse essere l'uomo della sua vita. La frequentazione tra i due, nonostante l'interesse da parte di Gemma, non ha dato l'esito sperato. È stato proprio Maurizio a rivelare la sua intenzione di chiudere definitivamente la frequentazione con la dama di Uomini e donne e quindi a voltare pagina.

Un duro colpo per Gemma che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del cavaliere. Tuttavia, l'annuncio di Maurizio non verrà accolto in maniera positiva in studio e gli spoiler della registrazione rivelano che il cavaliere è stato addirittura ricoperto di insulti. Cosa succederà a questo punto? Maurizio resterà lo stesso in trasmissione oppure sceglierà di andare via?

Sophie in intimità con Giorgio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sono state delle novità legate anche al percorso della tronista Sophie. Questa settimana è stata protagonista di un'esterna significativa con il giovane Giorgio. Il corteggiatore l'ha portata a cena nella "casona" e a un certo punto la tronista ha chiesto alla produzione di poter staccare le telecamere e quindi di restare in intimità, da sola, con Giorgio per poterlo baciare.

Ovviamente Maria De Filippi ha precisato che loro non avrebbero trasmesso durante la puntata di Uomini e donne il filmato del bacio, ma del resto Sophie e Giorgio sono abbastanza grandi da potersi prendere le loro responsabilità.

Matteo deluso da Sophie: spoiler registrazione U&D del 4 gennaio

Un durissimo colpo per Matteo che, in un primo momento, è sembrato impassibile di fronte a quello che è successo.

Poi però Maria De Filippi gli chiederà di esprimersi sull'accaduto. A quel punto Matteo non ha nascosto di essere fortemente amareggiato e infelice per quanto successo. La grande paura di Matteo, infatti, è quella di restare deluso da questa situazione che si sta creando con la tronista di U&D.