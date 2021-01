Giovedì 7 gennaio i telespettatori italiani potranno seguire la cinquantanovesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Nel corso dell'episodio, Salvatore sarà alquanto sconvolto per la lettera di Gabriella. Il giovane sarà sicuro che è stata la madre ad impedire l'arrivo del messaggio alla stilista. Nel frattempo, Salvo cercherà di prendere tempo con Gabriella circa la sua presenza alle sue nozze. Arturo Bergamini prenderà invece la decisione di invitare Umberto Guarnieri e ne approfitterà per proporre un "allettante" affare al commendatore. Marcello, intanto, continuerà ad essere ricattato da Mantovano ma Ludovica si presenterà da lui nel momento in cui Barbieri starà parlando con il malavitoso.

Rocco e Irene saranno sempre più uniti e, infatti, le Veneri penseranno che tra loro due stia per nascere un amore.

Salvatore non dà una risposta a Gabriella circa la sua presenza alle nozze

Il povero Salvatore sarà molto triste e non potrà non pensare alla faccenda riguardo Gabriella. Il titolare della Caffetteria saprà per certo che è stata Agnese ad impedire che la lettera arrivasse nelle mani di Gabriella e per questo motivo cercherà di confidarsi con Marcello. Nel frattempo, però, prenderà tempo con la stilista, desiderosa di sapere se Salvatore parteciperà al matrimonio tra lei e Cosimo Bergamini. Intanto il padre del futuro sposo, Arturo, prenderà la decisione di invitare al matrimonio del figlio la famiglia Guarnieri. L'uomo si recherà in Villa per portare il suo invito ad Umberto ma allo stesso tempo coglierà l'occasione per proporre al commendatore un affare immobiliare.

In realtà si tratterà di un imbroglio in cui, a suo tempo, era convolto anche Achille Ravasi.

Marcello continua ad essere ricattato dal Mantovano

Beatrice si recherà al grande magazzino per cercare un capo adatto per la sua nuova avventura: la vedova Conti, infatti, inizierà presto la scuola serale che le permetterà di conseguire il diploma di ragioneria.

Al Paradiso troverà un'aiutante: Clelia si offrirà volontaria e le darà dei preziosi consigli. Tra le donne si instaurerà una tenera amicizia. Nel frattempo, alle Veneri non passerà inosservata la profonda complicità nata tra Irene e Rocco. Dopo la promessa fatta dal giovane Amato (ovvero quella che non dirà di aver trovato Irene dormire in magazzino) tra i due nascerà una profonda amicizia.

In realtà, le ragazze del Paradiso penseranno che tra i due possa esserci del tenero. Marcello, infine, continuerà ad essere torturato dal Mantovano che, imperterrito, non lo lascerà in pace. Ludovica noterà Marcello e il malavitoso in Caffetteria e si presenterà da Barbieri.