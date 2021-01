Come ogni anno, cresce l'attesa per il Festival di Sanremo e come da tradizione non mancano già le prime polemiche. A tenere banco, in queste ore, sono i presunti compensi che verrebbero percepiti da Amadeus, Fiorello e da tutti il cast artistico di questa nuova edizione della kermesse musicale in programma dal 2 al 6 marzo 2021 in prime time su Rai 1. A far storcere il naso sono le cifre venute fuori in queste ultime ore, in merito a quelli che sarebbero i cachet sborsati dalla Rai ai vari protagonisti: i compensi più onerosi sarebbero quelli della coppia Amadeus-Fiorello, rispettivamente conduttore e co-conduttore della kermesse.

I presunti compensi di Sanremo 2021: ecco le cifre

Nel dettaglio, sembrerebbe in queste ore che la Rai abbia deciso di fare un primo taglio alla spesa per il prossimo Festival di Sanremo 2021.

L'idea, infatti, pare che sia stata quella di tagliare circa 600 mila euro dal budget inizialmente previsto per l'organizzazione di questa edizione, puntando così sul risparmio.

Intanto, però, circolano le prime indiscrezioni sui presunti cachet e, ad oggi, sembrerebbe che il conduttore e direttore artistico Amadeus, per il suo secondo anno consecutivo sul palco dell'Ariston a guidare il Festival di Sanremo, percepirebbe un compenso che si aggirerebbe tra i 500 e i 600 mila euro.

Amadeus e Fiorello sarebbero i più pagati del Festival 2021

Un cachet che sarebbe in linea con quello che Amadeus ha percepito anche nel 2020, dopo la sua prima edizione del Festival. Per quanto riguarda, invece, l'incasso di Fiorello si parla di circa 50 mila euro a serata, per un totale di 250 mila euro.

E, al momento, sembrerebbe proprio che Amadeus e Fiorello siano coloro che percepirebbero il compenso più elevato. Per quanto riguarda, invece, il compenso di Zlatan Ibrahimovic che è stato annunciato da Amadeus come una delle presenze fisse di questa edizione si parlerebbe di 50 mila euro a serata ma in questo caso dovrebbe salire sul palco solo quattro serate e non cinque.

Elodie prenderebbe 25 mila euro per Sanremo

Tra le presenze femminili che saranno al fianco di Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo è stato annunciato anche il nome della cantante Elodie. Per lei, si parlerebbe di un compenso che si aggirerebbe sui 25 mila euro circa.

Non sono trapelate indiscrezioni, invece, sul compenso di Achille Lauro anche lui annunciato come presenza fissa del Festival di Sanremo 2021.

Insomma cifre che, in tempo di crisi e di situazione economica aggravata dalla pandemia della Covid-19, hanno fatto storcere il naso a molti spettatori social della kermesse, molti dei quali si chiedono se sia giusto quest'anno organizzare la manifestazione in "grande stile" senza badare a spese.