Solange, sensitivo e personaggio televisivo è morto. L'uomo, all'anagrafe Paolo Bucinelli, aveva 68 anni.

L'allarme è stato lanciato da alcuni suoi amici, che da diversi giorni provavano a mettersi in contatto con lui senza, però, ottenere risposta. Per questo nella giornata di oggi, giovedì 7 gennaio, hanno deciso di recarsi nella sua abitazione, a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Una volta sul posto, non avendo ottenuto risposta dall'uomo, hanno provato a contattarlo e hanno sentito il telefono del sensitivo suonare a vuoto all'interno dell'abitazione. Hanno, così, allertato i soccorsi, che hanno rinvenuto il corpo ormai senza vita.

Si ipotizza una morte per cause naturali

L'abitazione dell'uomo è situata a Collesalvetti, cittadina di poco meno di 17mila abitanti in provincia di Livorno, dove Bucinelli era nato il 25 aprile 1952.

A rinvenire il corpo sono stati i Vigli del Fuoco, che sono entrati in casa passando da una finestra. Il personale del 118, anch'esso presente sul luogo, ha provato a rianimare il corpo, ma senza esito positivo.

Secondo quanto riferisce la stampa locale toscana, Solange, la scorsa domenica, si era recato in un pronto soccorso della zona a causa di un problema glicemico ed era stato dimesso poco dopo. Si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause naturali, probabilmente per un malore. L'appartamento, infatti, era in ordine e si trovava chiuso dall'interno.

Anche il corpo dell'uomo non presentava segni di violenza. Per questo, su disposizione del magistrato di turno, sul corpo non verrà effettuata l'autopsia.

Numerose le partecipazioni, in veste di sensitivo, nei programmi tv italiani

Solange, nel corso della sua lunga carriera da sensitivo, ha preso parte a numerosi programmi televisivi, sia a livello locale che a livello nazionale.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

In particolare, è stato spesso ospite per "leggere la mano" a personaggi più o meno celebri. La sua carriera ha avuto inizio negli anni '80, quando fece le prime comparse come sensitivo, oltre a comporre alcuni 45 giri come cantante.

Negli anni successivi, l'uomo partecipa a diversi programmi televisivi come La sai l'ultima e Buona Domenica. Nel 1997, l'uomo scrisse anche un libro intitolato "Rompi Solange e trovi Paolo".

In totale, l'artista ha scritto sei libri.

Nel 2004, Solange ha partecipato nelle vesti di concorrenti al reality Mediaset La Fattoria, condotta da Daria Bignardi. Nel 2006, poi, ha composto anche un altro brano dal titolo "Sole, Sole Solange". Nel 2007 partecipò al film cinematografico "Matrimonio alle Bahamas".

Più recentemente, Solange aveva partecipato in veste di ospite a diverse puntate di Domenica In, condotta da Mara Venier.