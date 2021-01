Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'amore con le anticipazioni degli episodi tedesche. Ariane (interpretata dall'attrice Viola Wedekind) deciderà di mettere in pericolo la vita di Leonard per cercare di accusare e rovinare definitivamente l'albergatore Christoph Saalfeld (interpretato dall'attore Dieter Bach). Dunque, Ariane Kalenberg tenterà di investire Leonard per far ricadere tutte le colpe sul padre di Tim e per mandarlo definitivamente in carcere.

Tempesta d'Amore, prossime puntate: Ariane inventerà un piano per incastrare il padre di Tim

Nelle prossime puntate tedesche della soap opera Tempesta d'amore, Ariane Kalenberg avrà la diabolica idea di incastrare il padre di Tim con l'accusa di omicidio.

Infatti, la dark lady tenterà di far ricadere tutta la colpa su Christoph per l'incidente d'auto che costò la vita all'ex magnate Friedrich Stahl (attore Dietrich Adam). Quest'ultimo morì durante una gara di rally per un'avaria dell'abitacolo.

Nei prossimi episodi della soap opera tedesca Tempesta d'amore, inoltre, la dark lady approfitterà della presenza all'albergo cinque stelle di Leonard (interpretato dall'attore Christian Feist), per mostrargli una foto ritoccata del tuttofare di Christoph accanto alla macchina di suo padre Friedrich poco prima dell'inizio della gara di rally. L'uomo rimarrà senza parole e si metterà a indagare per scoprire se davvero possa essere stato Christoph a ucciderlo.

Anticipazioni soap opera: un pulmino dell'albergo a cinque stelle tenterà di investire Leonard

Le anticipazioni della soap opera, rivelano che mentre Leonard si troverà a fare una passeggiata si accorgerà che uno pulmino dell'albergo procederà a folle velocità contro di lui e riuscirà a mettersi in salvo soltanto buttandosi lateralmente sull'erba. Il giovane sarà completamente sconvolto e quando ritornerà in hotel vedrà proprio Christoph uscire da un pulmino molto simile a quello che lo stava per investire.

Dunque, il figlio dell'ex magnate Friedrich capirà che non solo Christoph ha davvero a che fare con morte di suo padre, ma che ora ha tentato anche di investirlo per non farlo indagare. Gli spoiler tedeschi, rivelano che il giovane andrà direttamente dall'albergatore per accusarlo e che farà di tutto per scoprire la verità. Per sapere se Ariane Kalenberg riuscirà davvero a incastrare il padre di Tim, bisognerà attendere tutte le prossime anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Germania.