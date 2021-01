Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'amore con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Rete 4 dall'11 fino al 17 gennaio 2021. Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach) sarà sempre più convinto che varrà ancora la pena indagare su Karl e troverà, all'interno del suo passaporto, un visto thailandese. Dunque il padre di Tim capirà che l'ex fidanzato di Ariane si trovava nelle vicinanze quando c'è stato l'incendio all'albergo in Thailandia. Infine, la dark lady deciderà di spaventare a morte Christoph, mentre il cavallo Nero rischierà di morire.

Prossime puntate, Tempesta d'amore: Tim sarà molto combattuto per la sofferenza del suo cavallo

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'amore, le scatole contenenti gli abiti di Eva si inzupperanno e suo marito Robert incaricherà Vanessa di gettare tutto. Nel frattempo, Tim sarà molto combattuto per la sofferenza che sta vivendo il suo cavallo Nero e non saprà come comportarsi. Dunque, il figlio di Christoph troverà conforto nella giovane Franzi che lo esorterà a non mollare per salvare il suo cavallo.

Tim scoprirà che, con il suo aiuto, Nero non potrà salvarsi e prenderà la decisione di addormentare per sempre il suo amico. Nel frattempo, Dirk capirà che tutti i suoi sforzi per riconquistare Linda saranno inutili e chiederà una mano a suo figlio Steffen per tentare di avere un'altra possibilità.

Riuscirà il giovane ragazzo nel tentativo di convincere Linda a ritornare insieme a suo padre Dirk? Quest'ultimo avrà bisogno di una mano della sua ex moglie per svolgere alcuni esercizi di riabilitazione.

Ariane apprenderà dell'incontro tra il suo ex fidanzato e il padre di Tim

Le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore rivelano che l'albergatore Christoph deciderà di mettere in guardia Karl sulle macchinazioni della sua ex fidanzata Ariane.

Inoltre, quando la dark lady apprenderà dell'incontro tra il suo ex fidanzato e Christoph, organizzerà un incontro per spaventarlo a morte. Il padre di Tim rischierà di perdere la vita a causa della dark lady Ariane? Infine, Linda si farà convincere da Steffen e si avvicinerà sempre di più a Dirk per aiutarlo con gli esercizi per la riabilitazione.

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime anticipazioni che andranno in onda in Germania della soap opera Tempesta d'amore, bisognerà attendere gli episodi dei prossimi giorni.