Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario hotel di lusso situato nel cuore della Baviera. Le trame inedite fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia da domenica 24 a sabato 30 gennaio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19,35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Arianne per sbarazzarsi di Alfons, sui problemi di coppia di Bela e Lucy e sul triangolo amoroso formato da Tim, Steffen e Franzi.

Steffen si arrabbia con Franzi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Steffen rimarrà molto sorpreso nello scoprire che Amelie è convinta che Tim e Franzi abbiamo una relazione clandestina alle loro spalle.

Il figlio di Dirk non si lascerà convincere dalle parole dell'amica e difenderà a spada tratta la correttezza della sua fidanzata. Poco dopo però, la situazione cambierà drasticamente quando scoprirà che Franzi ha preferito vedere Tim invece che lui. Sconvolto dal comportamento della fidanzata, Steffen si arrabbierà con lei e le farà una scenata per poi andare a raccontare tutto a suo padre. Quest'ultimo gli consiglierà di ideare un piano per mettere in cattiva luce il suo rivale.

Cristopher cercherà di mettere in guardia Karl da Arianne, raccontandogli tutte le malefatte della donna. Quest'ultima lo scoprirà e deciderà di vendicarsi del Saalfeld, ideando un piano per licenziare Alfons Sonnbichler. Il tutto avverrà quando Alfons si soffermerà a bere un bicchierino di grappa insieme ad un cliente, dando il tempo ad Ariane di drogare il suo caffè con alcuni psicofarmaci.

L'assunzione dell'alcool e dei psicofarmaci farà perdere il controllo ad Alfons che, sconvolto dalle sue azioni, deciderà di dare le dimissioni spontaneamente. Più tardi, il Sonnbichler si pentirà delle sue scelte e chiederà ad Arianne di poter riavere il suo posto ma la donna glielo impedirà.

Christoph vuole recarsi a Bangkok

Lucy e Bela rischieranno di pagare una multa molto salata per aver distribuito i loro volantini senza permesso.

Poco dopo, la coppia verrà incaricata da Werner di organizzare una festa di compleanno per bambini al Furstenhof. Nel frattempo, la degustazione della Spapzl, organizzata per un il proprietario di un supermarket, finirà male a causa del cattivo sapore del sidro offerto dall'azienda. Franzi non saprà spiegarsi l'accaduto, finendo per credere che possa essere stato Tim a boicottare l'evento.

A quel punto la giovane deciderà di affrontare il suo ex per chiedergli spiegazioni, scoprendo che Tim è convinto che sia stato Steffen a rovinare il loro sidro.

Dopo aver scoperto che Cristoph vorrebbe andare in Thailandia per scoprire le cause dell' incendio che ha distrutto il suo hotel, Ariane contatterà Karl per chiedergli di partire alla volta di Bangkok ma l'uomo rifiuterà perché troppo impegnato ad aprire il suo nuovo ambulatorio medico con Michael. Bela romperà il suo fidanzamento con Lucy dopo aver capito che la fidanzata non intende veramente sposarlo.