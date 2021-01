Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania nel 2005, viene trasmessa dal canale Das Erste.

Le prossime puntate tedesche saranno caratterizzate da colpi di scena e intrighi. In particolare, Florian verrà ricoverato in ospedale in seguito all'incidente, Maja cercherà di stargli accanto, ma Eric la manderà via. Michael sottoporrà André a un test medico e Lucy sarà preoccupata per l'annuncio amoroso pubblicato da suo padre.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Florian verrà ricoverato in ospedale

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda in Germania, Maja uscirà indenne dall'incidente nel bosco, ma Florian avrà bisogno di cure mediche.

Verrà portato immediatamente in ospedale, dove rimarrà incosciente per qualche ora. Erik accoglierà Maja con parole piene di rabbia e rancore, le dirà di stare lontano da suo fratello e di tornare a casa. La giovane non avrà altra scelta che rientrare nella propria abitazione. Trascorrerà una notte colma d'angoscia e paura, tutta incentrata sulla salute di Florian. Quest'ultimo, però, non condividerà affatto l'atteggiamento di Erik, anzi, farà un sogno romantico su lui e Maja.

Intanto, Michael si renderà conto che qualcosa non va nel comportamento di André, così deciderà di sottoporlo a un esame cerebrale, in modo da comprendere realmente le conseguenze dall'amnesia.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: André ingannerà il test di Michael

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, André cercherà di sottrarsi al test proposto da Michael. Nonostante le sue proteste, non potrà fare altro che sottostare alle parole del medico. Quell'esame, però, non è in grado di vedere la tipologia dei ricordi, ma solo l'attività cerebrale.

Così, André, per falsare il risultato, penserà intensamente ai momenti trascorsi con Leentje.

Nel frattempo, Vanessa dovrà accettare l'idea di affrontare un'operazione. Sarà molto spaventata e vorrà, a tutti i costi, ottenere un secondo parere medico. Alfons e Hildegard, comprendendo lo stato d'animo della ragazza, proveranno a consolarla e a convincerla che tutto questo le potrà fare solo del bene.

Lucy si opporrà all'annuncio sentimentale pubblicato da suo padre

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che il padre di Lucy pubblicherà un annuncio per trovare un nuovo amore. La donna non prenderà affatto bene la cosa e cercherà di fargli cambiare idea. Visto che l'uomo non sembrerà intenzionato a tornare sui propri passi, chiederà a Joell di scrivere una lettera sotto falso nome. Dovrà fingersi una donna e inviare il messaggio. Il destinatario, però, non apprezzerà le parole ricevute, le troverà troppo perfette e deciderà di incontrare un'altra potenziale partner.

La ragazza, curiosa e preoccupata, senza farsi vedere, seguirà il padre e rimarrà molto stupita quando scoprirà l'identità della donna.