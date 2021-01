Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata intervistata da Gabriele Parpiglia che, in diretta su Instagram, le ha fatto alcune domande riguardo al Gossip circolato qualche anno fa, riguardo al presunto flirt con Damante, che all'epoca era fidanzato con Giulia De Lellis. L'autore del GF Vip ha voluto sentire la versione dei fatti direttamente da Sonia, che ha smentito di essere stata con Andrea. L'ex gieffina ha raccontato che la sera incriminata non era sola, ma c'era un'altra ragazza e, tempo dopo, avrebbe incontrato Giulia De Lellis, raccontandole cosa era accaduto realmente con il suo ex fidanzato.

Sonia Lorenzini racconta la serata con Andrea Damante

Nel corso dell'intervista, Sonia Lorenzini ha parlato del gossip circolato qualche anno fa sul suo conto, riguardo il presunto flirt con Andrea Damante, che avrebbe causato la fine della relazione fra il dj e Giulia De Lellis. L'ex tronista ha dichiarato di non aver mai visto nessuna prova che potesse confermare che lei sia stata con Damante: ''Prima di giudicare o condannare qualcuno servono le prove''. Lorenzini ha quindi smentito di essere la causa della rottura dei Damellis e di non essere stata con Andrea.

La scoperta del tradimento di Giulia De Lellis

Sonia Lorenzini ha affermato che una parte di verità c'era in quella storia e ha rivelato a Gabriele Parpiglia cosa era accaduto quella sera.

L'ex gieffina ha raccontato che, dopo una serata in discoteca, si è recata in un'abitazione con alcune persone, fra cui Damante e una ragazza che avevano incontrato nel locale. Il giornalista ha chiesto all'ex concorrente del GF Vip se la donna in questione fosse stata con il dj e Sonia ha risposto: ''Io non ho visto niente, non ho visto un tradimento da parte di Andrea con i miei occhi''.

Sonia Lorenzini e Giulia De Lellis si sono chiarite

Sonia ha rivelato al giornalista di aver omesso di raccontare la serata trascorsa insieme a Damante a Giulia, non avendo prove che confermassero che ci fosse stato un tradimento da parte del ragazzo, anche perché De Lellis, in quel momento, era una concorrente del GF Vip e non aveva pertanto contatti con lei e non ha voluto neppure dirglielo successivamente: ''Non me la sono sentita''.

Lorenzini ha rivelato di essersi chiarita successivamente con Giulia a un evento in cui si sono appartate per parlare della serata incriminata: ''Abbiamo avuto un chiarimento e io le ho rispiegato la mia versione delle cose''. Il giorno successivo le due ex gieffine si sono scambiate un messaggio e Giulia avrebbe ringraziato Sonia per averle rivelato la verità su quella serata. De Lellis, al momento, non ha ancora replicato alle parole di Lorenzini.