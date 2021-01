La scelta di Davide Donadei a Uomini e donne è sempre più vicina. In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Chiara Rabbi ha spiegato perché il tronista dovrebbe scegliere lei anziché Beatrice Buonocore. Ma non solo, Chiara ha deciso di mandare un messaggio d'amore al tronista pugliese.

Le parole della corteggiatrice

Davide Donadei era ad un passo dalla scelta, ma in un secondo momento è tornato sui suoi passi gettando nello sconforto le sue uniche pretendenti. Durante l'intervista Chiara Rabbi ha ammesso di non avere mai avuto un pensiero positivo sulla scelta del tronista: "Vedendo Davide proiettato verso Beatrice, ho paura di rimanere delusa".

La corteggiatrice romana ha confidato di essere stata molto criticata fuori dal programma, ma non ha mai abbandonato il dating show per un motivo: "Davide mi ha aiutato a credere in me stessa". Grazie al tronista, Chiara ha ritrovato una certa autostima. Secondo la giovane, Donadei è un ragazzo buono. Per questo motivo Rabbi non si è mai arrabbiata del tutto con il tronista, così come non si è mai sentita presa in giro.

Senza sbilanciarsi la corteggiatrice ha parlato dei suoi sentimenti: "Non so dare un nome a quello che provo o forse non voglio farlo per difesa". Chiara ha spiegato che il suo modo di essere potrebbe spaventare Davide, ma vorrebbe dimostrargli che non è affatto così. Durante l'intervista, Rabbi ha mandato un messaggio d'amore al tronista pugliese: "Vorrei che fossi il suo brivido più grande".

Secondo Chiara, Davide dovrebbe uscire da Uomini e Donne con lei perché tra i due c'è molto di più di un'attrazione fisica: "Tra di noi non manca niente, siamo bellissimi insieme". Infine, la giovane ha ammesso che se mai Donadei dovesse scegliere lei al posto della Buonocore farà di tutto per dimostrargli che è valsa la pena.

Il rapporto con la 'rivale' in amore

Durante l'intervista Chiara Rabbi ha parlato anche della sua "rivale" in amore. Al contrario di quanto si potesse pensare, Chiara ha speso delle parole di stima nei confronti di Beatrice Buonocore: "È una ragazza buona che non ha bisogno di denigrare le altre persone per esaltare sé stessa". Fin dal primo giorno tra le due corteggiatrici di Davide Donadei si è creato un rapporto di grande rispetto.

Secondo Chiara, la sua rivale in amore è una ragazza matura e intelligente. Rabbi è convinta che se le due ragazze si fossero conosciute in un’altra occasione, tra loro sarebbe nata anche una sorte di amicizia. Dal momento che entrambe vogliono conquistare lo stesso uomo, Chiara e Beatrice non possono che essere antagoniste.