Non dovrebbe mancare tanto tempo alla scelta di uno dei protagonisti della stagione 2020/2021 di Uomini e donne. Davide Donadei ha anticipato che la sua decisione finale tra Chiara e Beatrice sarà presa a breve, ma non ha specificato dove tutto questo avverrà. Stando ad un'indiscrezione che circola sul web da qualche ora, il pugliese potrebbe fidanzarsi con la sua corteggiatrice preferita in un castello romano: si dice, inoltre, che il dating-show potrebbe tornare in prima serata con una puntata speciale dedicata proprio alla nascita della nuova coppia.

Rumor sul futuro di Davide a Uomini e Donne

Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne, sul web ha cominciato a circolare un'interessante indiscrezione su uno dei volti di punta del programma. Si vocifera, infatti, che Davide potrebbe scegliere prestissimo ma non nella consueta location degli studi Elios.

Un rumor che stanno riportando alcuni siti di Gossip, informa i fan del dating-show della possibilità che il bel pugliese si fidanzi con la sua corteggiatrice preferita in un castello nei pressi di Roma, esattamente come è successo quasi due anni fa ai "colleghi" Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Visto il periodo storico e le norme anti-Covid che anche i programmi tv devono rispettare, è da escludere una festa di fidanzamento con amici e parenti dei ragazzi che formeranno la prima vera coppia della stagione 2020/2021 del format di Maria De Filippi.

Scelte di Uomini e Donne in prima serata: il gossip che piace ai fan

Un'altra piccola anticipazione ancora tutta da confermare, vorrebbe Uomini e Donne in procinto di tornare ad occupare la prima serata di Canale 5 con uno speciale dedicato alla scelta di Davide. Il tronista, dunque, non dovrebbe soltanto fidanzarsi lontano dagli studi Elios, ma quel momento potrebbe essere trasmesso in prime time come è successo con Lorenzo e altri amati protagonisti del recente passato.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

A contendersi il cuore di Donadei, sono rimaste Chiara e Beatrice: le due corteggiatrici fremono dalla curiosità di sapere chi di loro ha conquistato il ragazzo che stanno frequentando contemporaneamente da oltre tre mesi, ovvero da quando è iniziato il percorso di tutti e tre nel dating-show di Maria De Filippi.

Pausa finita: Uomini e Donne torna il 7 gennaio

Le novità per i fan di Uomini e Donne, non sono finite: nell'attesa di sapere qualcosa in più sul possibile speciale in prima serata dedicato alla scelta di Davide, gli affezionati spettatori gioiscono per il ritorno anticipato del programma dalle vacanze di Natale.

I profili social ufficiali del dating-show, infatti, in queste ore hanno confermato che la prima puntata del 2021 non sarà trasmessa lunedì 11 gennaio come previsto prima dello stop, ma giovedì 7.

Tra tre giorni, dunque, il format condotto da Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico di Canale 5 con nuovissime puntate, ovvero quelle che sono state registrare anche durante la pausa per le festività. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà incentrato sulla crisi tra Gemma e Maurizio, sull'indecisione di Davide e sulla scelta di Riccardo di non voler conoscere nessun'altra all'infuori di Roberta: queste alcune delle anticipazioni del 29 dicembre.

Stasera, invece, saranno disponibili sul web gli spoiler di quanto accadrà nel pomeriggio tra i vari protagonisti del cast fisso: lunedì 4 gennaio, infatti, avrà luogo la prima registrazione del 2021, quella nella quale saranno dati gli aggiornamenti su come hanno passato il Capodanno dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.