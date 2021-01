Nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio 11 gennaio, Ida Platano è tornata nello studio per avere un confronto con il suo ex Riccardo Guarnieri. Tra i due subito è scoppiata una lite, con entrambi che si sono rinfacciati varie cose accadute in passato: i toni si sono accesi molto.

A quanto pare entrambi nutrono ancora un certo rancore reciproco. Anche la stessa Maria De Filippi è parsa in difficoltà nel momento in cui ha cercato di sedare l'accesso confronto.

Ida Platano torna a U&D per un confronto con Riccardo, si accende la lite

Nella puntata di Uomini e donne di oggi 11 gennaio, c'è stato l'arrivo inaspettato in studio di Ida Platano.

L'ex dama è giunta per avere un confronto con l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, dopo il tanto criticato gesto della restituzione dell'anello di qualche settimana fa. Tra i due i toni si sono subito accesi, con accuse reciproche da ambo le parti.

Riccardo, ad esempio, ha accusato Ida di aver lanciato frecciatine sui social, mentre l'ex dama bresciana gli ha rinfacciato di non aver mai voluto realmente creare una famiglia.

Le accuse di Ida a Riccardo: 'Mi hai fatto sempre sentire sbagliata'

La descrizione che Ida Platano ha fatto di Riccardo, è quella di una persona narcisista, che si è nutrito dell'amore che lei gli ha dato. L'ex dama ha sostenuto inoltre, che Riccardo abbia voluto un confronto con lei solo per fare show, ma non è tutto, perché la donna ha rivelato alcuni retroscena della loro relazione: "Mi hai fatto sempre sentire sbagliata" e, rivolgendosi a Maria e al pubblico di Uomini e donne, ha aggiunto: "Non fa l’amore con me.

Come faccio a stare con una persona che dice di amarmi e non sta con me”. Oltre a questo, Ida ha confessato di aver smesso di fumare proprio perché Riccardo non sopportava l'odore del fumo. La donna avrebbe voluto anche proseguire, fornendo altri dettagli, ma la padrona di casa l'ha fatta desistere.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Un confronto molto acceso tra Ida e Riccardo nella puntata di oggi 🔥 #UominieDonne pic.twitter.com/OccKxqrUlo — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 11, 2021

La replica di Riccardo a Ida: 'Ho capito che lontano da te sto benissimo'

Riccardo Guarnieri non è certo stato zitto e ha accusato Ida di essere furba. Tra i due è andato avanti un botta e risposta molto acceso, durante il quale Guarnieri a un certo punto ha detto: "Ho capito che lontano da te sto benissimo”.

In mezzo a tutta questa discussione, Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per sedare in qualche modo la lite, cercando di far capire a entrambi i reciproci punti di vista. Anche la padrona di casa ha faticato a placare gli animi e, solo alla fine, grazie anche all'aiuto di Gianni Sperti, ci è riuscita. Ida a questo punto, ha salutato ed è uscita dallo studio di Uomini e donne. Un amaro epilogo per questa coppia, nata proprio all'interno del programma di Maria De Filippi e che tanto aveva fatto sognare i telespettatori.