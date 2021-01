Giacomo Urtis ha lasciato da pochi giorni la casa del Grande Fratello Vip e sembra già pronto per un altro programma. L'ex gieffino infatti, ha lanciato un appello a Maria De Filippi per entrare a Uomini e donne come tronista. La sua richiesta verrà accolta da Queen Mary? In attesa di scoprirlo, il noto chirurgo, grazie all'esperienza nel reality di Signorini, ha avuto modo di farsi conoscere meglio dal grande pubblico, svelando un lato di sé che molti non conoscevano. Tra i sogni nel cassetto, anche quello di diventare attore. Un sogno che presto potrebbe diventare realtà, come quello di entrare a far parte di Uomini e donne, Maria permettendo.

Popolarità inaspettata per Giacomo Urtis dopo il Gf Vip

Giacomo Urtis è riuscito nei due mesi di permanenza al Gf Vip a farsi apprezzare dal pubblico a casa che forse non lo conosceva in tutte le sue sfaccettature. Tornato alla sua vita di sempre, Giacomo ha fatto i conti con una popolarità per certi versi inaspettata. Durante un'ntervista l'ex gieffino ha confessato di aver ricevuto numerose proposte di lavoro dopo la sua uscita dal reality.

Giacomo Urtis diventerà attore dopo il Gf Vip?

Dalle dichiarazioni di Urtis, sembra che proprio grazie al Gf Vip, molti addetti ai lavori del mondo dello spettacolo si siano ricreduti su di lui, il quale però ha voluto chiarire che continuerà a fare il medico. Una professione che potrebbe coniugare con la sua passione per la recitazione.

L'ex gieffino ha infatti rivelato che sta frequentando un corso per diventare un bravo attore. Tra i suoi impegni futuri c'è un progetto che lo vedrà impegnato sul set a Milano.

Urtis dal Gf Vip a Uomini e donne? La richiesta a Maria De Filippi

Per il momento Giacomo Urtis non ha potuto svelare di più su questa nuova esperienza. La notizia che ha invece stupito, è quella che lo ha visto fare un appello a Maria De Filippi, alla quale ha chiesto l'opportunità di farlo sedere sul Trono gay di Uomini e donne: "Adesso vorrei trovare l'amore...chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami al Trono gay".

Cosa succederà ora? Queen Mary asseconderà la richiesta dell'ex concorrente del Gf Vip? Non resta che attendere per scoprire se Urtis entrerà a far parte di Uomini e donne.

Uomini e donne è tornato in onda dopo la pausa natalizia

Il programma di Maria De Filippi è tornato lo scorso 7 gennaio su Canale 5 dopo la pausa natalizia. Come sempre ad attirare l'attenzione del pubblico le vicende legate a Gemma Galgani e Maurizio Guerci.

I due continuano la loro frequentazione, anche se le anticipazioni sulle nuove registrazioni svelano che ben presto per la dama torinese arriverà una cocente delusione. Il tronista Davide Donadei invece, ha rimandato ancora la sua scelta che comunque, dovrebbe avvenire a breve.