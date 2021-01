Piccolo "giallo" sul finire della puntata di U&D del 21 gennaio: i più attenti spettatori, infatti, si sono accorti che il signor Gianluca è stato censurato in fase di montaggio quando ha nominato Barbara D'Urso. Il nuovo corteggiatore di Gemma, infatti, ha citato la presentatrice napoletana quando ha ricordato la partecipazione a "Selfie-Le cose cambiano" della torinese: anche se si riferiva a Simona Ventura, il cavaliere ha tirato in ballo "Carmelita" e per questo è stato silenziato in fase di montaggio.

Lo strano 'bip' nella puntata odierna di U&D

Come mai la redazione di U&D ha deciso di aggiungere un "bip" (il rumore che viene inserito in fase di montaggio quando viene detta una parolaccia oppure quando si fa pubblicità a marchi o aziende) quando la new entry Gianluca ha citato Barbara D'Urso erroneamente?

Questa domanda che si stanno ponendo molti fan del dating-show, ha cominciato a serpeggiare sui social network dopo che qualche attento spettatore si è accorto dello strano gesto che hanno fatto gli addetti ai lavori.

Il nuovo corteggiatore di Gemma, infatti, le stava raccontando del momento in cui ha pregato per lei dopo aver saputo che si sarebbe sottoposta ad un intervento per un altro programma televisivo.

"Mi sono fermato in chiesa a pregare che ti andasse tutto bene", ha detto il signore prima che Galgani gli chiedesse delucidazioni sull'operazione alla quale stava facendo riferimento, anche perché lei sostiene di averne fatta soltanto una (il lifting al viso l'estate scorsa).

La 'censura' a U&D divide il popolo del web

"Quando sei stata in quel programma per il problema ai denti.

Il programma della...", quando Gianluca ha fatto il nome della conduttrice dello show al quale si riferiva, è stato aggiunto un "bip" in fase di montaggio.

Se inizialmente si pensava che fosse Simona Ventura il personaggio citato in studio, poco dopo si è capito che il cavaliere del Trono Over aveva tirato in ballo un'altro volto di Canale 5 per errore: Barbara D'Urso.

Seguendo con attenzione il labiale dello spasimante di Galgani, si vede che avrebbe detto "Il programma della D'Urso", ma la redazione ha deciso di silenziare la parte finale della frase per ragioni che non sono state ovviamente rese note.

Sui social network, però, sta montando una polemica sulle motivazioni che hanno spinto gli autori del dating-show al punto da censurare il nome di una collega di Maria De Filippi che è stata citata per sbaglio da uno dei protagonisti del parterre maschile.

Possibili motivi del 'bip' su Barbara a U&D

Tra i messaggi che sono stati scritti su Twitter sulla presunta censura che è stata fatta a U&D il 21 gennaio, la maggior parte parlano di un astio che ci sarebbe tra la presentatrice del dating-show e la collega che è stata citata per errore dal signor Gianluca.

"Ho visto il video. Questo episodio era abbastanza evitabile. Capisco la guerra tra le due, ma queste bambinate le eviterei. Una come Maria non ne ha bisogno", "Quando poco rispetto verso le colleghe", "Censurare la D'Urso è poco professionale e questo dimostra quanto sia falsa l'umanità che dimostra e ostenta da anni", "Che scivolone Mennoia e De Filippi", "Bastava dire che era Simona Ventura e non Barbara", "Non è stata bippata la Ventura ma la D'Urso.

Il tizio parlava di Selfie ma ha sbagliato conduttrice, si capisce dal labiale".

Questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati pubblicati in queste ore sulla vicenda, ma c'è anche chi sostiene che la scelta di silenziare il nome di "Carmelita" derivi soltanto da un'esigenza degli addetti ai lavori di non rendere pubblico lo sbaglio che ha commesso il corteggiatore di Gemma nell'attribuire ad una presentatrice un programma che non è mai stato suo.