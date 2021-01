In una recente intervista Ida ha parlato del suo ex Riccardo e ha spiegato perché ha voluto restituirgli pubblicamente l'anello di fidanzamento, ma anche cosa ha provato nel rivederlo in tv, faccia a faccia, nel confronto avvenuto a Uomini e donne prima di Natale. Per il momento, comunque, la bella parrucchiera non è pronta a un altro amore, per questo non figura nel cast del dating-show che l'ha resa popolare.

Le precisazione di Ida sull'anello ridato a Riccardo a U&D

È passata poco più di una settimana da quando Ida Platano è riapparsa negli studi di U&D per avere un confronto definitivo con Riccardo.

I due ex se ne sono dette di tutti i colori, arrivando a rinfacciarsi tutte le cose che non sono andare bene nel loro rapporto d'amore, quello che è finito in primavera dopo una breve convivenza "imposta" dal lockdown.

Al giornalista che l'ha intervistata pochi giorni dopo la sua fugace ma intensa apparizione in una puntata del dating-show, la dama ha raccontato come mai ha deciso di restituire a Guarnieri l'anello di fidanzamento avvalendosi dell'aiuto della redazione.

"So che è stato un gesto discusso, ma credo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole. L'ho riconsegnato in studio, perché è lì che mi è stata fatta la proposta. Non aveva più senso tenere quel gioiello e l'ho voluto ridare perché era il simbolo di una promessa che non c'è più", ha fatto sapere la bresciana.

Le emozioni provate dopo il ritorno a U&D

"Oggi sto bene, sono tranquilla e rilassata", ha fatto sapere Platano prima di raccontare le sensazioni che ha provato nel rivedere in televisione il confronto che ha avuto con Guarnieri.

"Guardare la discussione, mi ha scombussolata. Ho sentito lo stomaco in subbuglio e il cuore mi batteva forte. Dopo ho provato soddisfazione per aver detto la mia in pura onestà", ha aggiunto la dama nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nessun nuovo amore in vista per la bella dama di U&D

Nel ricordare i motivi che l'hanno spinta a tornare negli studi di U&D dopo oltre sei mesi d'assenza, Ida ha detto: "È come se Riccardo mi avesse chiamata. Mi ha provocata e nominata più volte da quando è tornato nel programma, soprattutto dicendo cose inesatte sul nostro rapporto".

Il confronto che Guarnieri ha richiesto spesso e con piglio deciso davanti alle telecamere, dunque, è la ragione per la quale la parrucchiera ha deciso di partecipare a una recente registrazione: "Se non avesse fatto così, non mi sarei presentata".

Al giornalista che le ha chiesto se al momento si sente pronta a vivere una nuova storia d'amore, soprattutto dopo aver messo un punto definitivo al tira e molla col cavaliere pugliese, la protagonista del Trono Over ha risposto: "No. Per tanto tempo ho cercato di costruire una famiglia, ora credo di dovermi fermare".

Oltre a dirsi felice e soddisfatta delle cose che è riuscita a ottenere fino a oggi (il figlio Samuele in primis), Ida ha precisato che non si metterà di nuovo alla ricerca dell'anima gemella, perché al massimo sarà lei a trovarla al momento giusto.

La bella bresciana, dunque, per ora esclude categoricamente un suo ritorno nel cast di Uomini e Donne, ma non è detto che questa decisione non possa cambiare col passare del tempo.