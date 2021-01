Un posto al sole è sempre ricco di sorprese e uno dei colpi di scena più inaspettati per i telespettatori è stata l'improvvisa uscita di Marina, uno dei personaggi più importanti del cast. Nina Soldano, l'attrice che veste i panni dell'imprenditrice napoletana, ha voluto rispondere alle centinaia di messaggi ricevuti e ha chiarito che la partenza di Marina non è una sua scelta.

Nina Soldano è stata inondata di messaggi di affetto

A Un Posto al sole le ultime puntate andate in onda hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. La storyline che vedeva protagonista il tormentato rapporto di l'amore-odio tra Roberto Ferri e Marina Giordano è sembrata concludersi inaspettatamente.

Lo spietato imprenditore ha messo in atto un piano diabolico per far fallire i cantieri e far passare agli occhi di Marina, come un incompetente il suo nuovo compagno. Il progetto di Roberto è andato avanti fino a riuscire a raggiungere il suo obiettivo, ma proprio quando Ferri ha preso il posto al vertice dei cantieri, la signora Giordano ha scoperto tutto. L'amante di Roberto, infatti, per vendicarsi della scarsa attenzione e gratitudine ricevuta dopo aver contribuito al piano, ha rivelato tutto all'imprenditrice. Il gesto è stato l'inizio della fine per l'amato personaggio di Marina Giordano.

Dubbi sul ritorno di Marina Giordano a Un posto al sole

Un Posto al sole per Marina Giordano si è concluso con un duro scontro con Roberto, minacciato con un'arma da fuoco e poi lasciato per una nuova vita.

L'imprenditrice napoletana è uscita di scena dicendo addio al suo amore di sempre che ha appassionato milioni di fan ed è partita per l'estero con Fabrizio, in condizioni precarie dopo un incidente stradale. I telespettatori hanno manifestato su Facebook il loro disappuntoe l'attrice Nina Soldano non è rimasta indifferente all'affetto ricevuto. L'attrice ha condiviso tra le storie di Instagram tutti i messaggi che i fan le hanno inviato e sul profilo Facebook ha rotto il silenzio spiegando il suo addio alla soap.

"L'uscita di Marina non è stata una mia scelta", ha precisato l'attrice aggiungendo che non sa se il suo personaggio rotprnerà. "L'unica certezza è la sua partenza", ha concluso così, prima di ringraziare nuovamente i numerosi fan che in questi giorni le hanno scritto e hanno inondato i forum dedicati alla soap con messaggi di protesta per l'improvviso addio del loro personaggio preferito.

Intanto a Un Posto al sole presto ci saranno nuovi colpi di scena con il rapimento di Filippo e Leonardo che metterà ancora una volta in difficoltà Roberto Ferri. Dopo la partenza di Marina, l'imprenditore ha continuato a pensare a tutti i momenti trascorsi con lei e al suo freddo addio.