Sabato 9 gennaio è partita la nuova edizione di C'è posta per te, il fortunato people show di Maria De Filippi che andrà avanti per dieci settimane in prime time su Canale 5. Tra gli ospiti già annunciati di quest'anno ci sarà anche l'attore turco Can Yaman, star indiscussa della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, in onda ogni giovedì in prime time. Su alcuni settimanali si parla del rapporto che unisce la conduttrice regina degli ascolti del Biscione e la nuova star delle serie televisive, in grado di appassionare milioni di spettatori.

C'è posta per te 2021, il ritorno in studio di Can Yaman e l'amicizia con Maria De Filippi

Nel dettaglio Maria De Filippi, a proposito di Can Yaman, lo ha definito il suo "amico speciale" e proprio per questo motivo lo rivuole di nuovo nello studio di C'è posta per te, come guest star di una delle prossime puntate.

L'attore turco, infatti, già lo scorso anno era stato ospite nel people show del sabato sera Mediaset per fare una sorpresa ad una sua fan e in quell'occasione gli ascolti avevano premiato C'è posta per te, con picchi di quasi otto milioni di telespettatori durante la messa in onda.

Can Yaman e Maria De Filippi campioni di ascolti in tv

Un successo clamoroso che potrebbe ripetersi nuovamente quest'anno, quando Can Yaman ricomparirà di nuovo nello studio di C'è posta per te.

Al momento, però, non si sa ancora con certezza quando andrà in onda la puntata che lo vedrà protagonista, la quale però è stata già registrata nei mesi scorsi.

Un'edizione particolare quella di C'è posta per te 2021, durante la quale come ha ammesso Maria De Filippi, a causa della pandemia ancora in corso, verrà data maggiore importanza alle parole e meno ai comportamenti.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Intanto sabato 9 gennaio, il people show Mediaset ha debuttato subito nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti: più di 6,2 milioni di spettatori hanno seguito la prima puntata di C'è posta per te, garantendo a Canale 5 uno share che ha sfiorato il 28% e picchi di oltre il 35% durante la messa in onda.

Can Yaman sarà Sandokan in una nuova serie tv

Grande successo anche per Can Yaman che, al giovedì sera con le puntate inedite della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno, riesce ad appassionare una media di oltre 2,5 milioni di spettatori.

E per l'attore sono in arrivo dei nuovi importanti progetti professionali. Prossimamente, infatti, sarà nel cast del remake di Sandokan la celebre serie che venne portata al successo da Kabir Bedi.

Can è stato scelto per rivestire i panni della Tigre di Mompracem e al suo fianco ci sarà anche Luca Argentero, che proprio sabato scorso è stato ospite in studio a C'è posta per te.