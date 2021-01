Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un quartiere cittadino di un indefinito capoluogo iberico dei primi decenni del ventesimo secolo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che verranno trasmesse in Italia dal 31 gennaio al 5 febbraio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Cinta sull'onestà di Carchano, sui tentativi fatti da Armando per conquistare l'amore di Susana, sulla relazione clandestina di Felipe e Marcia e sui dubbi che Genoveva inizierà a nutrire nei confronti di Felipe.

Carchano si arrabbia con Cinta

Le anticipazioni di Una vita segnalano che andando contro la sua volontà, Susana rifiuterà l'invito di Armando per andare a mangiare insieme a un noto stilista parigino. Stanca di non sapere i particolari del suo ruolo, Cinta chiederà spiegazioni a Carchano, facendolo infuriare per la sua insistenza. La situazione sul set diventerà ancora più tesa quando il regista costringerà Cinta a girare una scena in cui deve litigare con un'altra ballerina. Nel frattempo, Felipe ritroverà il suo buonumore grazie all'incontro con Marcia senza rendersi conto che la sua amata invece si sente in colpa nei confronti di Santiago.

Armando organizza una serata romantica per Susana

Notando il ritrovato buonumore di Felipe, Genoveva inizierà a sospettare che l'avvocato abbia ripreso a vedere Marcia e stiano continuando a vedersi di nascosto.

Nel tentativo di riavvicinarsi a Susana, Armando le confesserà le ragioni per cui ha deciso di divorziare da sua moglie. Rosina noterà gli sforzi del diplomatico e lo inviterà a dichiararsi a Susana. Poco dopo, quest'ultima rimarrà piacevolmente sorpresa nello scoprire che Armando ha prenotato l'intero ristorante soltanto per loro due. Per guadagnare la fiducia di José, Carchano gli mostrerà il copione della pellicola, chiedendogli di non rivelare nulla a Cinta in cambio di una parte nel film.

Al ritorno dei Dominguez però, Carchano strapperà il copione che ha mostrato a José.

Dopo aver visto un bacio clandestino fra Felipe e Marcia, Agustina deciderà di mantenere il segreto e non rivelare a nessuno cosa sta succedendo fra i due amanti. Nonostante ciò, Genoveva continuerà a sospettare della coppia, arrivando ad ordinare ad Ursula di ingare in giro per scoprire la verità.

Nel corso della cena, Armando confesserà a Susana di amarla per poi essere interrotto sul più bello da Casilda. L'intervento di quest'ultima metterà profondamente in imbarazzo Susana che deciderà di abbandonare la serata.

Marcia chiede a Santiago di partire

Ne tentativo di riconquistare Marcia, Santiago le organizzerà una romantica serata, facendola sentire ancora più in colpa per la sua infedeltà. Per evitare nuove preoccupazioni a Marcelina, Cesareo si offrirà di indagare su Jacinto e Servante per vedere cosa stanno architettando i due giovani. Nel tentativo di provare la disonestà di Carchano, Cinta frugherà di nascosto fra le sue carte ma verrà scoperta sul più bello proprio dal regista. Susana vorrebbe abbandonare la città ma poi cambia idea grazie ad un biglietto di Armando.

Alla fine, infatti, la donna deciderà di dare un'opportunità al diplomatico e lo bacerà. Bellita e Felicia si riappacificheranno, mentre Marcia chiederà a Felipe di concludere la loro relazione clandestina. Poco dopo, la giovane proporrà a Santiago di lasciare Acacias per trasferirsi altrove.