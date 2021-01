L'appuntamento con C'è posta per te ritorna in onda questo sabato 30 gennaio in prime time su Canale 5. A partire dalle ore 21:30 circa, infatti, andrà in onda la quarta puntata di questa nuova edizione del people show di Maria De Filippi che sta riscuotendo un ottimo successo dal punto di vista degli ascolti. Le prime anticipazioni su quello che succederà questa sera arrivano dalla pagina Instagram del programma, dove è stato svelato che torneranno anche le storie che vedono protagonisti degli anziani signori alla ricerca di amori giovanili che non vedono da svariati anni.

Le storie degli anziani ritornano al centro di C'è posta per te

Nel dettaglio, a mandare la "richiesta di aiuto" alla trasmissione di Maria De Filippi sarà un'arzilla signora di una certa età che vorrà mettersi sulle tracce di una persona che ha fatto parte del suo passato. La redazione di C'è posta per te riuscirà a trovare l'uomo in questione ma, nel momento in cui l'anziano signore entrerà in studio da Maria De Filippi, dimostrerà di avere qualche dubbio su chi ci sia dall'altra parte della busta.

La signora, infatti, inizierà a leggere un testo con delle caratteristiche che la riguardano. "Mi piace sentirmi carina e indossare gli abiti più eleganti che ho nell'armadio" ammette la dama mentre l'anziano signore farà cenno di 'sì' con la testa.

Maria De Filippi bluffata dall'anziano signore a C'è posta per te

A quel punto interviene Maria, la quale chiederà al signore se sa chi è la persona che lo ha mandato a chiamare. Lui a quel punto 'blufferà' la conduttrice di C'è posta per te, visto che prima dirà sì, poi nel momento in cui la De Filippi gli chiederà "sai il nome?" lui cambierà idea dicendo "no".

Insomma una storia che si preannuncia particolarmente scoppiettante e decisamente da non perdere quella in programma questa sera nel corso della puntata serale di C'è posta per te in onda su Canale 5.

Le anticipazioni di C'è posta per te del 30 gennaio: ospite Gianni Morandi

Come da tradizione, però, ci sarà spazio anche per la presenza in studio di personaggi famosi che si metteranno in gioco per fare delle sorprese a dei fan speciali.

Tra questi vi segnaliamo l'arrivo di Gianni Morandi, il mattatore della musica italiana leggera che ritornerà in studio dalla De Filippi.

Per lui, infatti, non si tratta della prima ospitata a C'è posta per te ma, ogni volta che appare in video nel people show del sabato sera di Canale 5, il pubblico premia sempre la sua presenza. E poi ancora sarà presente in questa quarta puntata di sabato 30 gennaio anche il giovane calciatore Nicolò Zaniolo che, per la prima volta, parteciperà a un programma televisivo assieme a sua mamma.