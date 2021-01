Arrivano le anticipazioni di Tempesta d'amore, la soap opera tedesca ambientata in un lussuoso hotel di lusso situato nella campagna bavarese. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 31 gennaio al 6 febbraio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fine della relazione di Bela e Lucy, sulle richieste che Christoph farà a Linda, sulla nascita di una nuova coppia formata da Paul e Michelle e sull'incidente in cui saranno coinvolte Amelie e Linda.

Alfons si appassiona alla cucina

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che dopo aver avuto un incontro chiarificatore con Bela, Lucy si renderà conto che la loro relazione non è destinata a durare nel tempo. A causa di questo, Bela deciderà di abbandonare l'agenzia che aveva creato insieme a Lucy, distruggendo tutte le speranze che la giovane aveva riposto su una loro possibile amicizia futura. Nel frattempo, Amelie confesserà a Franzi di aver visto un uomo rubare lo stivale di Tim alle stalle per poi ritrattare tutte le sue dichiarazioni, asserendo di aver mentito di proposito. Dopo essere stato costretto ad andare in pensione anticipatamente, Alfons deciderà di impiegare tutto il suo tempo libero cucinando per la moglie.

Linda ruba alcuni capelli di Karl

Non essendo riuscito a trovare prove in Thailandia, Christoph telefonerà a Linda e le chiederà di procurargli un campione di DNA di Karl. La donna accetterà di aiutare il fratello ed escogiterà un piano insieme a Dirk per intrufolarsi di nascosto nella camera di Karl e rubare alcuni suoi capelli. Paul inviterà Michelle a casa sua per dimostrarle di non essere più minimamente interessato a Lucy.

Il giorno dopo, il giovane Lindbergh comunicherà alla cognata che lui e Michelle sono ormai diventati una coppia a tutti gli effetti. Per pubblicizzare la Spatzl, Franzi chiederà con successo a Robert di organizzare una settimana dedicata al sidro nel ristorante del Furstenhof.

Amelie ferisce Linda

Stanco di dover mentire a Linda, Dirk deciderà di confessare all'ex moglie di aver recuperato la sensibilità alle gambe.

Più tardi, Vanessa si ingelosirà parecchio quando vedrà Robert flirtare con Cornelia Holler, una delle candidate al ruolo di governante dell'hotel. Nel frattempo, Tim darà la sua prima lezione di polo ad Amelie che finirà per colpire in testa Linda davanti agli occhi di Dirk. Spaventato per l'accaduto, l'uomo si solleverà di scatto dalla sedia a rotelle per soccorrere l'ex moglie, mostrando a tutti di aver recuperato l'uso delle gambe. Steffen lascerà Franzi a causa di Tim, mentre Alfons vorrebbe regalare a Hildagard un viaggio nella sua città dei sogni, Rio De Janeiro.