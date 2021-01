Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal giorno 10 fino al 15 gennaio del 2021. La perfida Genoveva Salmeron ascolterà le parole d’amore che l'avvocato Felipe dirà alla domestica brasiliana Marcia Sampaio mentre si troverà in coma. Infatti, la giovane lotterà per la vita e la morte dopo aver subito un colpo di pistola da parte del trafficante di donne Cesar Andrade, mentre l'ex moglie di Alfredo Bryce scoppierà a piangere. Infine, quest'ultima chiamerà un chirurgo per tentare di salvare l'amata dell'avvocato.

Una Vita, prossime puntate: Salmeron proverà a riconquistare ancora una volta il cuore di Felipe

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita, Genoveva per conquistare il cuore di Felipe deciderà di contattare un chirurgo per salvare la vita di Marcia e si farà anche carico di tutte le spese ospedaliere. Nel frattempo, l'ispettore Mauro tenterà di chiedere scusa all'Alvarez Hermoso per aver causato la sparatoria all'interno della casa di Cesar Andrade, ma l'uomo non lo vorrà perdonare e si concentrerà sulle condizioni di salute della sua amata Marcia.

Una Vita, prossimi episodi: Genoveva organizzerà un rosario con gli abitanti del quartiere di Acacias 38

Nei prossimi episodi della soap opera spagnola Una Vita, Marcia verrà operata dai chirurghi e Genoveva Salmeron si riunirà con gli abitanti del quartiere di Acacias 38 in piazza per organizzare un rosario.

Nel frattempo, l'avvocato Felipe verrà informato dai medici che l'operazione è andata a buon fine e che la sua amata non è più in pericolo di vita. Alcuni abitanti saranno contenti di riabbracciare la donna, mentre altri si congratuleranno con Genoveva per averla aiutata. Infine, Felipe si farà aiutare da Liberto per trovare un anello e per chiedere a Marcia di prenderlo come suo futuro sposo.

Spoiler, Una Vita: Susana dirà che il disegno del concorso è stato fatto da suo figlio

Le anticipazioni di Una Vita, rivelano che Susana dirà a Liberto e Rosina che il disegno del concorso è stato fatto da suo figlio Leandro e deciderà di rinunciare al premio. Nel frattempo, Seler porterà sua zia al ristorante Nuovo Secolo, mentre Armando starà accanto ai suoi vicini.

Infine, l'artista Alfonso Carchano girerà una scena del suo film con Cinta e Camino e chiederà anche a Emilio un anticipo in denaro per la produzione. Quest'ultimo quando riceverà la richiesta di Alfonso rimarrà senza parole e inizierà a dubitare. Per scoprire tutte le anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, bisognerà attendere i prossimi giorni.