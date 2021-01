Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita, e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 4 al 10 gennaio rivelano che ci sarà un'operazione di polizia per catturare Cesar Andrade e i suoi loschi collaboratori, durante la quale Marcia verrà ferita e si ritroverà a lottare tra la vita e la morte. A questo punto Genoveva deciderà di intervenire in prima persona per aiutare Felipe a sostenere le spese mediche per salvare la donna che ama.

Ricordiamo che Una vita non andrà in onda il 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Una vita, anticipazioni puntate 4-10 gennaio: Marcia lotta tra la vita e la morte

Le trame di Una vita fino al 10 gennaio riportano che Marcia verrà ricoverata in ospedale e il suo quadro clinico sarà preoccupante. Genoveva sarà al fianco di Felipe e avrà modo di ascoltare le parole d'amore che l'avvocato rivolgerà alla domestica brasiliana: la perfida signora di Acacias 38 ne resterà profondamente colpita e scoppierà in lacrime.

Così Genoveva deciderà di intervenire in prima persona e di compiere l'ennesimo passo in avanti nei confronti di Felipe: contatterà un prestigioso chirurgo per far operare di nuovo Marcia nel tentativo di salvarle la vita.

Inoltre, per cercare di riconquistare l'amore di Alvarez-Hermoso, Genoveva si dirà pronta a pagare tutte le ingenti spese mediche.

Genoveva salva la vita a Marcia per riconquistare Felipe

Mauro chiederà perdono a Felipe, il quale però non ne vorrà sapere nulla del suo amico e gli comunicherà che i rapporti tra di loro sono ormai chiusi. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita in onda dal 4 al 10 gennaio evidenziano che i medici sconsiglieranno ad Alvarez-Hermoso di organizzare il trasferimento di Marcia a Barcellona per l'intervento chirurgico.

Genoveva tornerà quindi in azione e andrà a prendere personalmente il medico Balaguer per portarlo nell'ospedale in cui è ricoverata Marcia.

Intanto Susana verrà proclamata vincitrice del concorso di moda, ma non sembrerà affatto contenta del risultato che è riuscita a raggiungere. Le trame di Una vita dal 4 al 10 gennaio sottolineano che la donna confesserà a Liberto e Susana che il disegno presentato in realtà non è suo, bensì di suo figlio Leandro.

Susana e Armando sempre più complici: anticipazioni Una vita 4-10 gennaio

La sarta deciderà di rinunciare al primo premio e intanto riceverà in regalo da Armando un libro di favole per bambini, accompagnato da un bigliettino. Rosina proporrà a Liberto di organizzare un incontro tra Susana e Don Armando.

Liberto porterà sua zia al Nuovo Secolo, dove Armando intratterrà i vicini con i suoi racconti: l'incontro sarà un successo e le anticipazioni di Una vita riportano che Susana riderà di gusto alle battute ironiche dell'uomo.