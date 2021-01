Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5 fino 5 a domenica 10 gennaio ci saranno diverse novità. Ricordiamo inoltre che Una Vita non andrà in onda mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, né sabato 9.

In particolare nelle puntate trasmesse questa settimana, Marcia Sampaio verrà ritrovata, ma verserà in condizioni critiche in quanto rimarrà ferita gravemente durante lo scontro a fuoco tra Andrade e la polizia. Nel mentre, Susana vincerà un concorso di Moda, ma non sarà contenta in quanto il disegno presentato appartiene a suo figlio Leandro.

Marcia verrà ritrovata, ma verserà in condizioni critiche

Nelle puntate in onda questa settimana, il produttore cinematografico Alfonso Carchano giungerà nel quartiere spagnolo di Acacias 38. L'uomo sarà molto interessato a scattare qualche foto a Cinta e Camino. Nel frattempo, nel paesino iberico si diffonderà la notizia dell'arresto del trafficante di donne Andrade e dei suoi scagnozzi.

Nonostante ciò, per Marcia l'incubo non avrà ancora fine, in quanto la brasiliana rimarrà gravemente ferita durante lo scontro tra la polizia e Andrade e la sua banda: Sampaio verserà in condizioni davvero critiche e l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso sarà molto preoccupato.

Susana vincerà il concorso di moda, ma non sarà contenta

Poco dopo ad Acacias 38, la sarta Susana vincerà un concorso di moda grazie ad alcuni dei suoi modelli.

La donna però confesserà a Liberto e Rosina di non essere contenta, in quanto il disegno presentato al concorso non è il suo, ma del figlio Leandro. Proprio per questo motivo, Susana deciderà di rinunciare al premio che non sentirà suo.

Nel frattempo, Rosina proporrà a Liberto di organizzare un incontro tra don Armando e la sarta Susana. Quindi Liberto porterà sua zia al Nuovo Secolo, luogo in cui Armando intrattiene i paesani con i suoi racconti.

Dove rivedere le puntate di Una Vita

Non resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Una Vita per scoprire ulteriori novità sulle vicende degli abitanti di Acacias 38. In particolare, resterà da capire se le condizioni di salute di Marcia miglioreranno o meno e come andrà il tanto atteso incontro tra Susana e Armando.

Intanto, chi volesse recuperare gli episodi precedenti della soap opera spagnola potrà farlo in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.

L'appuntamento televisivo con Una Vita è invece tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14:10.