Le anticipazioni spagnole di Una vita riportano molte novità riguardanti la giovane Camino Pasamar. La ragazza infatti, si innamorerà di Maite, la sua insegnante di pittura. Un amore proibito soprattutto per l'epoca e che verrà osteggiato da Felicia, la quale riuscirà a separare le due donne, costringendo Camino a sposare Ildefonso. La vicenda però sarà destinata ad avere ulteriori e clamorosi sviluppi.

Una vita, spoiler spagnole: Maite arriva ad Acacias

Una vita continua a regalare ai telespettatori colpi di scena ed emozioni. Dando uno sguardo a ciò che è già andato in onda in Spagna e che i fan italiani vedranno su Canale 5 tra qualche tempo, una nuova storia d'amore sarà destinata a destare scalpore e ad appassionare il pubblico.

Si tratta della relazione tra Camino e Maite. Tutto avrà inizio nel momento in cui la famiglia Pasamar, dopo essersi liberata di Ledesma, potrà guardare al futuro con serenità. Emilio si sposerà con Cinta mentre Camino farà la conoscenza di Maite, una pittrice appena giunta nel quartiere. La donna non verrà ben vista dalle vicine per le sue idee moderne e per il suo modo di fare libero e disinibito. Maite verrà quindi emarginata anche perché la pittura, se praticata da una donna, sarà considerata immorale.

Una vita, scandalo ad Acacias: é amore tra Camino e Maite

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, sarà Camino ad avvicinarsi a Maite, cominciando a prendere lezioni di pittura. Con il prosieguo delle puntate, Maite chiederà a Camino di posare per lei e tra le due donne nascerà qualcosa che andrà al di là della semplice amicizia.

Con il passare del tempo, il loro sentimento diventerà sempre più forte tanto che scatterà il primo bacio tra le due, dando di fatto il via alla loro relazione proibita. Per molto tempo nessuno sospetterà di nulla ma, ad un certo punto, il pettegolezzo comincerà a circolare per le vie di Acacias, tanto che la storia d'amore tra le due ragazze diventerà di dominio pubblico e creerà scandalo nel quartiere.

Camino a questo punto, andrà da Felicia cercando di spiegarle di essersi innamorata di Maite.

Una vita, prossime puntate: Felicia separa Camino e Maite

Come prevedibile, Felicia non appoggerà assolutamente questa relazione proibita e costringerà le due donne a lasciarsi. La ristoratrice non perderà tempo e chiederà aiuto alle vicine per trovare un marito a Camino.

Alla fine troverà quello che riterrà l'uomo giusto per Camino, un certo Ildefonso, un aristocratico dal carattere cupo e triste e che Camino sarà costretta a sposare. Maite invece, lascerà Acacias, per non essere costretta a vedere la sua amata al fianco di un'altra persona. Poco tempo dopo il matrimonio, Ildefonso si ammalerà e morirà, lasciando vedova la povera Camino. Sarà a questo punto che, in Una vita, Felicia tornerà sui suoi passi e, rendendosi conto della tristezza della figlia, contatterà Maite facendo in modo che torni ad Acacias. Un lieto fine per questo amore proibito e che vedrà poco dopo, Camino e Maite trasferirsi a Parigi dove potranno vivere la loro relazione con tranquillità.