Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio su Canale 5 alle 14:10, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si renderà conto di essere ancora innamorato di Marcia (Trisha Fernandez), nonostante la donna stia provando a rifarsi una vita insieme al marito Santiago. L'avvocato inizialmente cercherà di andare avanti, ma si renderà conto che anche la donna prova ancora dei forti sentimenti per lui, così deciderà di dichiararsi e confesserà a Marcia di amarla ancora. Nel contempo Genoveva aiuterà segretamente Santiago a trovare un lavoro, affinché lasci Acacias per rifarsi una vita.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva si confida con Liberto

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 25 al 29 gennaio, Cinta Dominguez rispetterà gli accordi con Bellita e inizierà a girare la pellicola di Charcano, ma la giovane farà molta fatica a capire alcune scene del regista e comincerà a pensare che ci sia qualcosa di strano. Frattanto, anche Camino noterà alcuni fatti alquanto bizzarri, ma deciderà di non dargli importanza e si fiderà del regista. In seguito Genoveva confesserà a Liberto di aver aiutato segretamente Santiago a trovare un lavoro, con lo scopo di allontanarsi il prima possibile da Calle Acacias e rifarsi una nuova vita. Intanto Ursula Dicenta continuerà a non credere alla buona fede della Salmeron e sarà convinta che la donna stia tramando qualcosa di losco.

Santiago offre il suo aiuto a Felipe

Santiago sarà desideroso di aiutare Felipe e gli offrirà il suo aiuto contro i trafficanti di donne, ma l'avvocato non accetterà di essere aiutato dal marito della sua amata Marcia, proprio perché nutrirà ancora dei profondi sentimenti per la donna e non riuscirà ad accettare tanto facilmente la situazione venutasi a creare.

Nel frattempo Armando rivelerà a Susana di essere un uomo divorziato. Successivamente Felipe si renderà conto che anche Marcia è ancora molto innamorata di lui, l'uomo deciderà di affrontare la situazione, così prenderà coraggio e deciderà di parlare dei suoi sentimenti alla sua amata e gli confesserà di non poter vivere senza di lei.

Cinta delusa

Cinta sarà assai delusa: la donna non riuscirà vivere serenamente la sua nuova esperienza con il cinema, poiché non riuscirà a comprendere molto bene il suo ruolo e non saprà come comportarsi.

Infine, Dominguez avrà altri problemi all'interno del set cinematografico, poiché Carchano farà di tutto per non farle leggere il copione del film, ma la giovane non riuscirà a capire il motivo di tanta segretezza nei suoi confronti.