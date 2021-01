Gli spoiler della famosa soap opera Una vita sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Marcia farà una brutta scoperta: il suo amato Felipe inizierà una relazione con Genoveva e lei sorprenderà i due amanti in atteggiamenti intimi all'improvviso. Per Marcia sarà notevolmente straziante vedere con i propri occhi il suo ex fidanzato con la Salmeron e la scena metterà a dura prova la donna, tanto che avrà un malore. La domestica si sentirà male da sola in strada e perderà conoscenza, la donna rischierà la vita, mentre il suo amato e Genoveva si concederanno attimi di passione.

Spoiler Una Vita: Felipe cede alle lusinghe di Genoveva

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Genoveva Salmeron riuscirà nell'intento di conquistare il tanto desiderato Felipe Alvarez Hermoso. Quest'ultimo passerà un periodo di terribile angoscia, dopo aver perso per sempre la sua amata Marcia, a causa del ritorno improvviso di Santiago, marito della donna creduto morto fino a quel momento. Così l'avvocato si consolerà tra le braccia di Genoveva e giorno dopo giorno, la complicità con la donna diventerà sempre più grande: l'uomo sarà desideroso di voltare pagina e cederà alle lusinghe della Salmeron. Nel frattempo Marcia, nonostante sia ancora molto innamorata di Felipe, cercherà a malincuore di ricostruirsi una vita insieme a Santiago.

Marcia ha dei dubbi sull'identità di Santiago

Marcia trascorrerà molto tempo insieme a suo marito Santiago e con il passare dei giorni comincerà ad avere dei sospetti strani riguardo all'uomo e comincerà a dubitare riguardo la sua identità. La domestica non saprà come comportarsi di fronte a certi sospetti, così deciderà di chiedere un aiuto legale al suo ex fidanzato.

In seguito Marcia si recherà a casa di Felipe e busserà alla porta, ma non avendo risposta la donna deciderà di entrare dalla porta di servizio. Una volta entrata nell'abitazione, Marcia si nasconderà dietro la vetrata del salone e sorprenderà il suo amato Felipe in atteggiamenti intimi con Genoveva: la donna vedrà i due ballare e accarezzarsi appassionatamente.

Marcia perde i sensi

Genoveva si accorgerà della presenza di Marcia, ma non dirà nulla a Felipe, anzi approfitterà subito della situazione. La Salmeron comincerà a baciare romanticamente l'avvocato, con lo scopo di vendicarsi definitivamente della sua rivale e il suo piano avrà immediatamente successo. Marcia, infatti, non appena vedrà i due baciarsi appassionatamente, sarà colta dalla disperazione, così inizierà a piangere e correrà in strada. La donna sarà ormai convinta di aver perso per sempre il suo amato Felipe e al solo pensiero avrà un malore improvviso: la donna si accascerà a terra improvvisamente e perderà i sensi. Nel momento in cui Marcia si sentirà male ad Acacias sarà ormai notte e la piazza sarà deserta, per questo la donna rischierà di morire da sola.

Agustina, la domestica di Felipe, si troverà da quelle parti e noterà Marcia svenuta a terra, così si appresterà subito a soccorrerla.