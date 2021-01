Le avventure dello sceneggiato Una vita sanno sempre come attrarre il pubblico da casa. Nel corso degli episodi in programma su Canale 5 dal 10 al 15 gennaio e già trasmessi in Spagna per via della differenza di trasmissione tra quella nostrana e iberica, Felipe Alvarez Hermoso farà una proposta di matrimonio a Marcia Sampaio non appena la brasiliana sopravvivrà ad un delicato intervento chirurgico.

Una vita, trame al 15 gennaio: Genoveva decisa a pagare l’operazione di Marcia

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani vedranno da domenica 10 a venerdì 15 gennaio, raccontano che Susana confesserà a Liberto e Rosina che il disegno presentato al concorso in realtà è stato realizzato da suo figlio Leandro.

Inoltre l’ex sarta dopo aver trovato il coraggio di dire la verità rinuncerà al primo premio, e riceverà da Armando un libro di favole per bambini contenente un biglietto. Intanto Alfonso girerà una scena con Camino e Cinta ma esigerà di ricevere dei soldi in anticipo da Emilio: quest’ultimo finirà per sospettare del produttore.

Nel contempo Genoveva si lascerà andare alle lacrime, dopo aver ascoltato le parole d’amore che Felipe dirà a Marcia in ospedale. Nonostante ciò la darklady farà un ulteriore passo per riuscire a tornare tra le braccia dell’avvocato, visto che contatterà un prestigioso chirurgo per far operare la brasiliana. Addirittura Salmeron si farà carico di tutte le spese, dato che si dirà disposta ad uscire di tasca propria la cifra necessaria per consentire alla sua rivale in amore di sopravvivere.

Susana e Armando complici, Mauro chiede scusa a Felipe

Successivamente Rosina proporrà a Liberto di organizzare un appuntamento tra Armando e Susana. A questo punto Seler porterà la zia al ristorante Nuovo Secolo XX nell’istante in cui l’ex diplomatico intratterrà i presenti con i suoi divertenti racconti. Rosina non appena si accorgerà che l’ex sarta e Armando sono molto complici, deciderà di organizzare un’altra uscita per i due.

Finalmente Alfonso vorrà proiettare i provini di Camino e Cinta, per farli vedere a tutti i residenti del quartiere iberico: l’evento avrà luogo fuori dal locale di Felicia Pasamar e sarà un successo. Alfonso però farà una scoperta inaspettata, poiché verrà a conoscenza che Cinta è figlia di Bellita del Campo. Nel frattempo Mauro chiederà scusa a Felipe per non avergli detto subito di essere ancora al servizio della polizia: quest’ultimo purtroppo non vorrà sapere più niente del suo amico.

Alvarez Hermoso vuole sposare Sampaio, Rosina fa arrabbiare l’ex sarta

In seguito quando i medici consiglieranno ad Alvarez Hermoso di portare Marcia a Barcellona, Genoveva deciderà di far arrivare ad Acacias 38 il dottor Balaguer. Mentre la fanciulla di colore verrà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica, Salmeron riunirà tutti i vicini per un rosario con l’obiettivo di guadagnarsi la fiducia di chiunque. Marcia sembrerà sentirsi meglio dopo essersi svegliata, e Ursula non sarà per niente grata a Genoveva non appena saprà del miglioramento dell’ex domestica.

Felipe con la complicità di Liberto riuscirà a recuperare un anello di fidanzamento per chiedere a Marcia di diventare sua moglie. Infine Susana rimprovererà Rosina per aver tentato di organizzare degli incontri romantici tra lei e Armando: quest’ultimo intanto inviterà l’ex sarta e Felicia a prendere parte alla mostra di un suo amico pittore.