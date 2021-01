Gli spoiler della soap opera Una vita sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Genoveva Salmeron rischierà la vita a causa di Ursula Dicenta. La quale dopo essere stata cacciata via dalla sua padrona e da Felipe, perderà completamente la testa, tanto che durante una discussione minaccerà Genoveva con un coltello. La megera vorrà che la Salmeron sia di nuovo la sua complice e penserà che quello sia l'unico modo per arrivare ai propri scopi, durante il confronto, però, succederà qualcosa di inaspettato: Genoveva per difendersi dall'ira di Ursula, cadrà a terra e perderà i sensi.

Spoiler Una Vita: Felipe consiglia a Genoveva di mandare via Ursula

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Genoveva e Felipe saranno sempre più vicini, l'avvocato avrà molto a cuore la serenità della donna, così gli darà alcuni consigli: l'Alvarez Hermoso esorterà Salmeron a sbarazzarsi di Ursula e racconterà tutte le cattive azioni fatte in passato dalla Dicenta. Dopo le parole del suo amato, Genoveva cercherà di fare buon viso a cattivo gioco e fingerà di essere meravigliata, poiché in realtà lei sa molto di più di quanto Felipe possa immaginare.

Successivamente Salmeron deciderà di compiacere Felipe, così parlerà con Ursula e la informerà del fatto che presto dovrà andrà a lavorare presso un'altra casa. Nel frattempo Genoveva chiederà a una conoscente di assumere la Dicenta come domestica.

Ursula viene colta dalle allucinazioni

Ursula Dicenta non prenderà molto bene la decisione di Genoveva e non accetterà di essere cacciata via. Dopo le parole della Salmeron, la megera sarà colta dai ricordi più brutti e ripenserà a quando tutti quanti le hanno voltato le spalle. Ursula perderà completamente la testa e nel ripercorrere i momenti più bui della sua vita, si sentirà male: la donna si getterà improvvisamente a terra, in preda ad una forte crisi di nervi, così comincerà a sentire le voci in testa e ad avere addirittura delle allucinazioni.

L'obiettivo di Ursula sarà sempre lo stesso, soprattutto in preda alla follia: la vendetta nei confronti dei vicini. La Dicenta penserà subito alla sua complice perfetta per portare a termine i suoi loschi scopi e sarà desiderosa di avere al suo fianco Genoveva. Quest'ultima, però, sarà presa da altre situazioni e non sarà molto facile distrarla.

Felipe e Genoveva cacciano via Ursula dalla festa

Felipe sarà pronto ad annunciare il suo fidanzamento con Genoveva Salmeron in pubblico e deciderà di organizzare un evento speciale per comunicare a tutti quanti della novità. Durante il ricevimento, Ursula si presenterà in cattive condizioni e pronuncerà parole senza senso, lasciando stupiti tutti i presenti.

I festeggiamenti saranno ormai rovinati: Genoveva e Felipe non prenderanno molto bene l'irruzione della donna e la cacceranno via in malo modo. Non ci vorrà molto, però, prima che la Dicenta torni alla carica, la donna non riuscirà ad accettare il rifiuto di Genoveva, così si recherà a casa della Salmeron per minacciarla.

Ursula minaccia Genoveva con un coltello

Ursula punterà un coltello alla gola di Genoveva e intimerà alla donna di ripristinare la loro vecchia alleanza: altrimenti lei racconterà tutta la verità a Felipe riguardo la morte di Alfredo Bryce e gli rivelerà che a dare il mandato al sicario è stata proprio la Salmeron.

Nel frattempo Genoveva non si lascerà intimorire dalle minacce di Ursula e in un momento di distrazione proverà a disarmarla. La Dicenta, però, si difenderà subito e spingerà la donna a terra con forza.

Salmeron perderà i sensi e Ursula si appresterà a scappare, dopo essersi accertata che la donna a terra sia ancora viva. Successivamente Felipe troverà la sua dolce metà sul pavimento, così la soccorrerà e la porterà subito in ospedale. Infine, Geneveva riuscirà a sopravvivere e se la caverà con un braccio rotto, tornata a casa con il suo amato Felipe, però, la donna non rivelerà tutta la verità e racconterà all'avvocato di essere semplicemente scivolata, senza menzionare in alcun modo la discussione avvenuta con Ursula.