La telenovela spagnola Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smette di sorprendere. Nel corso delle puntate in programmazione in Italia dal 31 gennaio al 7 febbraio, Marcia Sampaio farà due drastiche scelte per non sopportare l’angoscia di tradire il marito Santiago Becerra.

La brasiliana inviterà il consorte a lasciare Acacias 38 in sua compagnia, dopo aver deciso di non portare avanti la relazione extraconiugale con Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita, spoiler al 7 gennaio: Marcia assalita dai sensi di colpa

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 31 gennaio a 7 febbraio, dicono che Susana si rifiuterà di mangiare con un famoso stilista parigino anche se Armando avrebbe voluto farlo.

Successivamente Caballero verrà invitato da Rosina a dichiararsi all’ex sarta, dopo aver spiegato a Susana per quale motivo ha divorziato. La madre di Leonor apprenderà che in realtà l’ex diplomatico ha prenotato una cena con la zia di Liberto al ristorante.

Intanto, Cinta comincerà a stancarsi del cinematografo poiché non comprenderà il suo ruolo: quest’ultima non appena vorrà leggere il copione, il regista Alfonso la costringerà a girare una scena di lite con un’altra ballerina. Carchano dopo aver fatto vedere il copione della pellicola a José per dimostrargli che non c’è nulla di misterioso, oltre a chiedergli di non mostrarlo a Cinta gli proporrà di interpretare una parte. Il regista Alfonso però, strapperà il copione non appena i Dominguez lo saluteranno per tornare a casa.

Nel contempo Felipe sarà felice di aver incontrato segretamente Marcia, che invece verrà subito assalita dai sensi di colpa. Genoveva inizierà a sospettare che l’avvocato e la brasiliana stiano continuando a vedersi. Alvarez Hermoso e Sampaio non riusciranno proprio a stare distanti, e Salmeron si insospettirà ulteriormente quando vedrà l’umore del legale cambiato in positivo.

Il sospetto di Genoveva, Susana in imbarazzo a causa di Casilda

Agustina dopo aver sorpreso Felipe e Marcia baciarsi prometterà a entrambi di non dire nulla, anche se farà capire di non approvare questa tresca. Intanto Genoveva ordinerà a Ursula di ottenere informazioni dalla domestica Agustina, con la certezza che Alvarez Hermoso abbia una relazione segreta con la brasiliana.

Santiago invece deciso a riconquistare Marcia organizzerà una cena romantica: intanto quest’ultima si pentirà sempre di più di aver tradito il marito.

Cesareo per rassicurare Marcelina sarà deciso a scoprire cosa stanno architettando Jacinto e Servante. Armando durante la cena romantica organizzata per Susana la sorprenderà dicendole di amarla: a rovinare la serata sarà Casilda e l’ex sarta non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare il ristorante in evidente imbarazzo. Susana per la troppa vergogna deciderà addirittura di andarsene via da Acacias 38. La pettegola del quartiere cambierà idea dopo aver ricevuto un regalo con un biglietto da parte di Armando: quest’ultimo e la zia di Liberto si scambieranno il loro primo bacio.

In seguito Camino per aiutare Cinta a smascherare Carchano rovisterà tra gli appunti personali dell’uomo, venendo colta in flagrante.

La giovane Dominguez sarà intenzionata ad abbandonare le riprese non appena saprà che Alfonso non vuole far recitare Camino: tuttavia, a incoraggiare Cinta a non mollare la presa ci penserà Emilio.

Felicia e Bellita fanno pace, Santiago non vuole lasciare il quartiere con la moglie

Finalmente Felicia e la moglie di José faranno pace, invece Marcia anche se dirà a Felipe di provare ancora dei sentimenti per lui metterà fine alla loro storia d’amore. A questo punto la fanciulla brasiliana proporrà a Santiago di lasciare il quartiere iberico con lei: quest’ultimo dirà chiaramente alla consorte di non voler tornare in Brasile. Intanto Genoveva si presenterà a casa di Alvarez Hermoso ed esigerà di sapere se sta continuando a vedere Marcia: nonostante l’avvocato negherà la vedova di Bryce continuerà a non fidarsi.

Successivamente Marcia caccerà Felipe quando vorrà parlare con lei: quanto accaduto consentirà a Genoveva di riavvicinarsi di nuovo all’avvocato per confortarlo. Intanto quest’ultima cercherà di convincere Santiago a partire con brasiliana.

Infine, Bellita dopo la proiezione del film in cui ha recitato sua figlia Cinta capirà che le immagini che ha visto sono state una vendetta nei suoi confronti da parte di una sua vecchia rivale chiamata Margarita Lozano, la moglie di Alfonso Carchano.