Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da martedì 12 a domenica 17 gennaio su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Marcia Sampaio subirà un delicato intervento chirurgico e Genoveva Salmeron pregherà con tutti gli abitanti di Acacias 38 per la brasiliana. L'obiettivo della dark lady sarà quello di ottenere punti agli occhi dell'avvocato Felipe Alvarez Hermoso. Successivamente, Marcia si riprenderà e Felipe senza perdere altro tempo gli farà la proposta di matrimonio.

Marcia riaprirà gli occhi e si rimetterà rapidamente

Nelle puntate in onda questa settimana, Marcia Sampaio subirà una delicata operazione chirurgica e Genoveva Salmeron riunirà i vicini per recitare un rosario tutti insieme per la guarigione della brasiliana. In realtà la dark lady vorrà solo guadagnarsi punti tra i vicini e in particolar modo agli occhi dell'avvocato Felipe Alvarez Hermoso. Infatti, sarà la donna a contattare il chirurgo che dovrà eseguire l'intervento su Marcia.

Poco dopo, la cameriera brasiliana verrà riportata in camera dopo una lunga ed estenuante operazione. Felipe sarà incredulo quando vedrà la sua donna riaprire nuovamente gli occhi. Marcia si rimetterà anche rapidamente e tutti gli abitanti di Acacias 38 saranno grati a Genoveva Salmeron.

Invece, Ursula non cadrà nel tranello della dark lady.

Susana si arrabbierà con Rosina

Nel frattempo Felipe grazie all'aiuto del suo amico Liberto riuscirà a procurarsi un anello di fidanzamento. Dopodiché, l'avvocato andrà dalla sua Marcia e gli chiederà di convolare a nozze. Invece, Susana sarà molto arrabbiata con Rosina per aver tentato di organizzare a tutti i costi degli appuntamenti romantici con Armando.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Successivamente, Armando inviterà l'ex sarta e la sua amica Felicia alla mostra di un pittore che conosce. Nel mentre, Genoveva Salmeron proporrà all'Alvarez Hermoso di far sistemare Marcia in casa con lei, ma lui rifiuterà questa proposta, in quanto non si fiderà di Ursula.

Dove rivedere le puntate di Una Vita

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle nuove puntate di Una Vita per scoprire ulteriori novità sulle vicende degli abitanti di Acacias 38.

In particolare ci sarà la possibilità di scoprire se Marcia accetterà o meno la proposta di matrimonio di Felipe. Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti appuntamenti della soap opera spagnola potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play. L'appuntamento con Una Vita è tutti i giorni alle 14:10 su Canale 5.