Susana Seler e Armando Caballero avranno il loro lieto fine nel corso delle prossime puntate di Una vita. Gli spoiler spagnoli in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che l'ex sarta deciderà di accompagnare il diplomatico in una missione in Francia dopo essere diventati marito e moglie.

Una vita spoiler: Susana si scambia un bacio con Armando

Le anticipazioni di Una vita trasmesse a breve in tv raccontano che Susana e Armando dovranno affrontare molti ostacoli prima di pronunciare i voti nuziali.

Nel dettaglio, la signora inizierà a nutrire dei dubbi sui sentimenti che prova Caballero, quando quest'ultimo le confesserà di aver divorziato dalla prima moglie inglese e di praticare la religione protestante.

Inoltre, l'uomo le racconterà che i problemi con la moglie sono sorti alla perdita dei loro due bambini e dopo il tradimento di lei con un loro amico.

Tuttavia, Susana non riuscirà ad andare oltre la sua veduta bigotta, tanto da scegliere di mettere fine al rapporto con Armando. Per questo motivo, la Seler deciderà di allontanarsi per un po' di tempo da Acacias. In questa occasione, la signora non riuscirà a reprimere l'attrazione che sente nei confronti del diplomatico, tanto da scambiarsi con lui con primo bacio intenso.

L'ex sarta pretenderà che la loro relazione rimanga all'oscuro di tutti quanti. Purtroppo la richiesta non sarà accettata da Armando, il quale si dimostrerà molto offeso dalle sue parole, invitandola a mettersi in contatto con lui una volta chiaritasi le idee.

Il diplomatico parte per la Francia per un ultimo incarico

Secondo alle trame spagnole di Una vita si evince che Susana rimarrà molto colpita dalle parole del diplomatico, tanto da andare con lui a ballare in ateneo in modo da rendere pubblica la loro frequentazione.

Nonostante ciò, l'ex sarta non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Armando alla lettura di un telegramma.

In questo frangente, l'uomo scoprirà di essere stato incaricato dal Re in persona per svolgere un ultimo incarico da diplomatico in Francia. Ovviamente, la richiesta sarà accettata da Caballero che si concederà dalla Seler senza nemmeno salutarla.

Susana e Armando convolano a nozze e lasciano Acacias

Col passare del tempo, Susana deciderà di mettersi alle spalle la storia con Armando, tanto da comprare due biglietti per andare a trovare Simon, Elvira ed il nipotino a Genova insieme a Liberto.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'ex diplomatico si rifarà nuovamente vivo durante una festa organizzata per salutare la sua partenza e quella del nipote per l'Italia. In questa circostanza, Caballero spiegherà di aver pregato il Re di dargli il permesso di portare l'ex sarta con sé in missione. All'inizio, Susana rifiuterà la proposta per poi proporre all'uomo di diventare marito e moglie. I due innamorati convoleranno a giuste nozze in una piccola chiesa alla presenza di Liberto e Rosina. Infine gli sposi lasceranno Acacias alla volta della Francia.