Nella casa del GF Vip il clima diventa sempre più teso. Dopo l'ultima puntata del reality show trasmessa lunedì 25 gennaio su Canale 5, in casa sono venuti meno dei rapporti di amicizia. Ad essere particolarmente turbato è Tommaso Zorzi, il quale non ha gradito il modo di fare di alcuni dei suoi compagni di avventura di questa edizione che non l'hanno salvato per mandarlo al televoto che servirà a decretare il nome del secondo finalista del GF Vip. Un atteggiamento che non è piaciuto neppure a Dayane Mello, nonostante in questi mesi non abbia avuto proprio un rapporto idilliaco con il giovane influencer.

Dayane Mello 'bacchetta' gli altri concorrenti del GF Vip che non hanno salvato Zorzi

Nel dettaglio, parlando in giardino con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga, Dayane ha assunto le difese di Tommaso Zorzi, ammettendo che probabilmente lui si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da parte di alcune persone che considerava amiche all'interno della casa.

"Io da quattro mesi sono qua a sentire: Ah Tommaso Zorzi" riferendosi al fatto che tutti si sono avvicinati a lui e in un modo nell'altro si sono complimentati anche per il modo in cui è riuscito a venir fuori all'interno di questo contesto televisivo decisamente non facile da gestire.

"Nel momento di salvarlo non c'è stato uno: neanche Rosalinda, neanche Andrea, neanche Pierpaolo, neanche Giulia" ha sbottato duramente Dayane mentre gli altri inquilini della casa del GF Vip non potevano fare altro che ascoltare il suo duro sfogo.

'Lui pensa non siete sinceri' dice Dayane Mello a Giulia

"Tu pensi che lui si sente come? Una m.. Allora dice: non siete sinceri" ha proseguito ancora Dayane, provando ad interpretare quello che ad oggi potrebbe essere il pensiero di Tommaso Zorzi dopo che nessuno dei suoi compagni di gioco ha scelto di salvarlo e di mandarlo al televoto per la scelta del finalista che verrà proclamato venerdì 29 gennaio in diretta tv da Alfonso Signorini.

E così, ancora una volta, Dayane Mello fornisce una versione dei fatti lucida e sincera rispetto a quello che sta accadendo nel corso delle ultime ore all'interno della casa del GF Vip. Un argomento che Tommaso ha già avuto modo di affrontare con la sua amica Giulia Salemi.

Nel confronto Giulia Salemi - Tommaso Zorzi tirato in ballo anche Francesco Monte

Tra i due, infatti, c'è stato un acceso confronto in casa, durante il quale Zorzi ha tirato in ballo anche la precedente relazione di Giulia Salemi con Francesco Monte.

L'influencer ha ammesso che ai tempi della storia con Monte, Giulia si era allontanata da lui e ha ribadito che ci sono state delle dichiarazioni di Francesco all'interno della casa del GF Vip che non gli erano piaciute e dalle quali ha preso fermamente le distanze.