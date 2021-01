Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Mina Settembre, nella quarta puntata che andrà in onda domenica 31 gennaio in prima serata su Ra 1 ci saranno diverse novità e colpi di scena coinvolgenti. In particolare, nel corso del quarto appuntamento della fiction con protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno, si farà sempre più teso il rapporto tra l'assistente sociale Mina Settembre e il ginecologo Domenico. Inoltre nelle quarta puntata andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio che saranno rispettivamente intitolati 'Amare è lottare' e 'Solitudine'.

Il portiere svelerà un segreto a Mina Settembre

Nel settimo episodio il cui titolo è 'Amare è lottare' aumenterà sempre di più la tensione tra Mina e Domenico, in quanto i due non riusciranno a scendere a compromessi per viversi la loro storia d'amore in maniera serena. Allo stesso tempo, l'assistente sociale e il ginecologo non dimostreranno a pieno i sentimenti che l'uno prova nei confronti dell'altro. Nel frattempo, Settembre si occuperà del nuovo caso e il portiere del palazzo nella quale è sito il consultorio svelerà un segreto all'assistente sociale. In pratica, Trapanese racconterà a Mina che da qualche tempo sta ospitando Diego in casa sua, un ragazzino di undici anni figlio di una donna napoletana e un uomo marocchino. Il portiere dirà all'assistente sociale che il padre del piccolo è finito in galera e Diego non ha più nessuno.

Proprio per questo motivo, Rudy si starà prendendo cura del ragazzino.

Mina chiederà aiuto al generale per aiutare una donna

Invece, nell'ottavo episodio il cui titolo sarà 'Solitudine', l'assistente sociale sarà ancora molto turbata per il rapporto con il ginecologo, ma riuscirà a distrarsi con il lavoro che l'assorbirà la maggior parte della giornata.

Infatti, Mina in questo caso dovrà occuparsi di una donna che dovrà fare i conti con l'essere una accumulatrice seriale. In particolare, questa donna rischierà di finire in mezzo alla strada, in quanto vorranno sfrattarla. Gelsomina quindi si impegnerà affinché questo sfratto non avvenga e parlerà con il generale: l'uomo più odiato da sua madre Olga.

Quest'ultima si arrabbierà tantissimo quando verrà a sapere che sua figlia ha chiesto l'aiuto dell'uomo.

Dove rivedere le puntate precedenti di Mina Settembre

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della quarta puntata di Mina Settembre per scoprire ulteriori novità sulle vicende della protagonista sia dal punto di vista lavorativo che sotto l'aspetto sentimentale. Intanto, per chi volesse recuperare gli appuntamenti precedenti potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.