Nella settimana che va dal 1 al 7 febbraio 2021 continuerà l'appuntamento con la telenovela spagnola Una vita. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che Cinta nutrirà dei sospetti sul produttore del film dato che le ha fatto girare delle scene non a lei gradite. Solo dopo aver visto il film Bellita si renderà conto che è stata una vendetta contro di lei di Margherita Lozano, moglie di Alfonso (produttore del film). Intanto Fabiana e Agustina vedranno Marcia e Felipe baciarsi. Nonostante il loro amore Marcia rivelerà a Felipe Álvarez di non poter portare avanti la loro storia d'amore e proporrà a Santiago di abbandonare il quartiere.

La donna sarà parecchio confusa ma nonostante ciò, quando Felipe si recherà da lei per parlare e avere una seconda chance, lei lo caccerà via di casa, spingendolo tra le braccia di Genoveva.

Fabiana e Agustina vedono Marcia e Felipe che si baciano

Cinta inizierà a sospettare circa le intenzioni del regista dato che non è stata completamente d'accordo sulle scene che le ha fatto girare. Per questo motivo Jose si recherà dal produttore per parlare con lui e per corromperlo gli chiederà di apparire nel cortometraggio. Ma nel momento in cui Dominguez si presenterà li, Alfonso, rabbioso farà a pezzi il copione. Marcia e Felipe nel frattempo non riusciranno a stare lontani, i due si amano troppo e decidono di rivedersi anche se la giovane brasiliana non riuscirà a sopportare il fatto di tradire il marito.

Dopo qualche tempo Fabiana e Agustina li vedranno baciarsi.

Genoveva cerca di convincere Santiago ad abbandonare la città con Marcia

Marcia dirà a Felipe che, nonostante il loro amore incondizionato, la loro storia d'amore non potrà continuare a lungo e per tale motivo proporrà a Santiago di lasciare completamente il quartiere ma il marito non vorrà assolutamente andarsene.

Intanto Genoveva si recherà a casa di Felipe e gli chiederà se avrà intenzione di vedere nuovamente Marcia. L'uomo negherà il suo rapporto segreto con la donna ma la vedova di Bryce non crederà alle sue parole e porterà avanti il suo piano per conquistare l'uomo. Susana, nel frattempo, sarà pensierosa circa il suo rapporto con Armando in quanto sarà indecisa sull'iniziare un corteggiamento alla luce del sole.

Grazie all'aiuto di Antoñito e Carmen, capirà che sarà inutile nascondersi e che deve vivere la sua vita senza alcun timore del giudizio della gente.

Dopo aver visto il film dove apparirà anche Cinta, Bellita capirà che le scene proiettate sono una vendetta contro di lei da parte di una sua vecchia nemica, ovvero Margarita Lozano: la moglie di Alfonso Carchano. Successivamente Felipe andrà a casa di Marcia per parlare con lei ma quest'ultima gli chiederà di andar via e l'uomo rimarrà parecchio male permettendo così a Genoveva di consolare la sua tristezza. La donna farà di tutto per convincere Santiago a partire con Marcia e andar via definitivamente da Acacias.