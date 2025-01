Nelle prossime puntate della soap tv Tradimento, Yeşim lascerà Öykü a Istanbul per vivere delle ore spensierate con le amiche ad Antalya. Metterà la bambina in secondo piano, cosa che la farà soffrire parecchio anche a causa dei problemi che ci sono in famiglia. Però la affiderà a una babysitter negligente, che non si prenderà cura di lei. Per fortuna, in soccorso della bambina arriveranno Güzide e Ümit.

Güzide perde il ruolo di giudice a causa di Tarik

Güzide non passerà un bel momento perché, a causa di Tarik e della sentenza a favore di Oltan, verrà rimossa dal ruolo di giudice.

La notizia non solo farà il giro dei media tradizionali, ma anche dei social, il che la inorgoglirà, perché è come se avesse vinto la sua battaglia contro la nemica. Si lascerà anche andare un po' troppo, commentando i post sui social e scrivendo calunnie contro Güzide.

Quest'ultima vorrà affrontarla e così, insieme a Ümit, andrà a casa sua. Arrivati in macchina, però, assisteranno a una scena che li lascerà sbigottiti: Yeşim che parte con una valigia, con Öykü che le pregherà di stare con lei. Yeşim, però, non avrà nessuna compassione per la figlia, anzi, la tratterà male, come se la sua libertà di divertirsi venisse prima delle esigenze della sua bambina. Perché c'è da sottolineare una cosa: Yeşim sta andando ad Antalya per divertirsi con le sue amiche.

Güzide si prende cura di Öykü dopo l'incidente al parco

Güzide sarà dispiaciuta per la bambina, anche perché Yeşim la lascerà a una sconosciuta, così le seguirà mentre saranno al parco. La babysitter non avrà nessuna premura per la bambina, al punto che la piccola cadrà e si farà pure male. Ümit non riuscirà a restare indifferente di fronte a quella scena, anche perché lui è molto affezionato a Öykü, visto che gli ricorda la sua Deniz.

Andrà in soccorso della bambina, mentre la babysitter non se ne accorgerà, troppo presa a parlare con le sue amiche. Quando Öykü vedrà Güzide, correrà da lei e le chiederà se può stare a casa sua fino al rientro della madre e Güzide accetterà la sua proposta.

La babysitter non svela a Yeşim che Öykü è scomparsa

La bambina andrà con Güzide e Ümit e solo dopo un po' di tempo la babysitter si renderà conto che la bambina non sta giocando con gli altri.

Entrerà in crisi e, prima di tutto, correrà alla stazione di polizia per denunciare la scomparsa. Qui arriverà una sua amica, che dirà che non c'è bisogno di denunciare visto che la bambina è rientrata a casa della madre.

Sarà una bugia per evitare che la babysitter abbia problemi, dato che Yeşim non potrebbe nemmeno identificarla, essendo la ragazza in possesso di generalità false. Così le due non riveleranno a Yeşim che della bambina si sono perse le tracce.