Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni escluso il sabato.

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 31 gennaio a venerdì 5 febbraio, Cinta continuerà a non fidarsi di Carchano e arriverà al punto di non voler più proseguire le riprese del film, ma Emilio la spronerà a finirle. Inoltre Felipe e Marcia inizieranno una relazione clandestina, ma la donna poi lo lascerà per tornare con Santiago. Susana sarà pronta a lasciare Acacias per vergogna, ma Armando la fermerà in tempo e i due si baceranno.

Felipe è felice dopo aver visto Marcia

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno trasmesse dal 31 gennaio al 5 febbraio, Susana declinerà l'invito di Armando di mangiare insieme con un famoso stilista parigino, anche se in verità la donna vorrebbe andarci. Cinta perderà la pazienza con il produttore cinematografico Carchano, perché non capirà il ruolo che dovrà interpretare. La ragazza chiederà di leggere il copione, ma il regista le risponderà in maniera sgarbata e la costringerà a girare una scena dove lei dovrà litigare con un'altra ballerina.

Intanto Felipe sarà nuovamente felice dopo aver rivisto Marcia. La ragazza brasiliana però sarà in preda ai sensi di colpa nei confronti di Santiago. Genoveva invece penserà che lei e l'avvocato si vedano di nascosto.

Santiago vuole riconquistare Marcia

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 febbraio, Felipe e Marcia saranno sempre più innamorati e proseguiranno nella loro storia clandestina, con Genoveva che inizierà piano piano ad intuire tutto. Intanto Carchano farà vedere il copione a José per dimostrargli che non è presente alcuna stranezza e gli chiederà di non farlo leggere a Cinta.

Però quando i Dominguez torneranno a casa, il produttore cinematografico lo strapperà.

Nel frattempo Agustina noterà Felipe e Marcia intenti a baciarsi, ma li rassicurerà sul fatto che non racconterà niente di quanto visto. Salmeron però tramerà nell'ombra e ordinerà a Ursula di carpire notizie ad Agustina.

Inoltre Armando preparerà una cena romantica per Susana e le confesserà il suo amore.

Casilda però rovinerà l'atmosfera creata e Susana fuggirà via imbarazzata. In tutto questo Santiago organizzerà un incontro romantico per riconquistare Marcia e la donna sarà rammaricata per la sua infedeltà.

Emilio sprona Cinta a finire le riprese

In base alle trame degli episodi dal 31 gennaio al 5 febbraio, Cinta sarà sempre più convinta che Carchano sia un lestofante e insieme a Camino proverà a indagare. Dominguez sarà però scoperta mentre è intenta a rovistare tra i suoi beni personali. Intanto Susana avrà deciso di lasciare la cittadina poiché mossa dalla vergogna, ma Armando le farà avere un bigliettino e impedirà la sua partenza. I due a questo punto si scambieranno un bacio.

Nel frattempo Cinta scoprirà che Don Alfonso non ha intenzione di tenere Camino e pertanto vorrà abbandonare le riprese, ma Emilio la spronerà ad andare avanti.

Infine Felicia e Bellita faranno pace, mentre Marcia dirà a Felipe di amarlo ancora, ma anche che dovranno separarsi. Sampaio infatti parlerà con Santiago e gli chiederà di lasciare Acacias insieme.