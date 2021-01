Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita", che narra le vicende degli abitanti di Acacias. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 3 a venerdì 8 gennaio, Felipe porterà ad Andrade i soldi necessari alla liberazione di Marcia. L'uomo d'affari scoprirà la sua vera identità e solo l'intervento di Mauro riuscirà a salvargli la vita. Durante l'operazione di polizia saranno arrestati Andrade e la sua banda, ma Marcia rimarrà gravemente ferita. L'avvocato starà al fianco della sua amata donna, sperando in una sua guarigione.

Il giorno dell'Epifania (6 gennaio) la soap tv "Una Vita" non andrà in onda e al suo posto ci sarà il film commedia canadese "Cenerentola in passerella" con Portia Doubleday.

Andrade scopre chi è realmente Felipe

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno trasmesse dal 3 all'8 gennaio, Felipe riuscirà a raccogliere il denaro occorrente per liberare dallo sfruttamento Marcia. La beffa per l'avvocato sarà rappresentata dal fatto che l'uomo d'affari Cesar Andrade cambierà idea e una volta avuto il denaro deciderà di tenersi pure la donna brasiliana. In tutto questo il losco personaggio scoprirà la vera identità dell'Alvarez- Hermoso e a questo punto Mauro sarà costretto ad intervenire prontamente per arrestare il trafficante di donne, insieme a tutti i suoi collaboratori. In questo modo salverà la vita all'amico.

Carchano vuole scattare una foto a Cinta e Camino

Secondo le Anticipazioni Tv degli episodi trasmessi fino a venerdì 8 gennaio, nel quartiere di Acacias giungerà Alfonso Carchano, un noto produttore cinematografico.

L'uomo sembrerà molto attento e soprattutto interessato a scattare qualche foto sia a Cinta che a Camino.

Intanto tra la popolazione si spargerà la voce del successo dell'operazione della polizia contro la banda di Andrade. Però l'incubo per Marcia non avrà fine, in quanto la donna è rimasta gravemente ferita a seguito dello scontro a fuoco avvenuto tra la polizia e gli uomini di Andrade.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Sampaio verserà in condizioni critiche.

Susana vince il concorso di moda, ma non è contenta

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 3 a venerdì 8 gennaio, Felipe sarà a fianco della sua amata donna [VIDEO] e non lascerà mai l'ospedale, speranzoso che si possa svegliare al più presto e insieme a lui ci sarà Genoveva. Intanto le fotografie di Cinta e Camino saranno andate molto bene e Carchano proporrà alle due ragazze di girare qualche ripresa.

L'uomo sembrerà nascondere qualche segreto. Infine Susana vincerà il concorso di moda grazie ai suoi progetti, ma la sarta non si mostrerà affatto contenta per il traguardo appena raggiunto.

Per chi non potrà seguire le puntate di "Una Vita", ricordiamo che sarà possibile rivederle su Mediaset Play, la piattaforma streaming della rete del Biscione.