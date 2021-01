Per serpentine e giocate da funambolo bisognerà attendere ancora un po’. In attesa di tornare sul rettangolo verde, Nicolò Zaniolo è finito al centro dell’attenzione per vicende che nulla hanno a che fare con il calcio. Tra Natale e Capodanno il ventunenne ha conquistato la ribalta delle riviste patinate di cronaca rosa con un doppio Gossip che ha provocato reazioni a catena. L’ex fidanzata, Sara Scaperrotta, ha dichiarato di aspettare un bambino dal versatile centrocampista della Roma nel momento in cui prendevano quota i rumors relativi ad una relazione tra l’azzurro e la modella Madalina Ghenea.

Flirt che il giocatore ha indirettamente confermato con alcune Stories dedicate all’attrice. Dopo tante voci in libertà, quest’ultima ha smentito via Instagram di aver intrecciato una relazione con Zaniolo ma, dall’altra parte, la mamma del calciatore giallorosso, Francesca Costa, ha riferito a Radio Radio di non approvare la frequentazione con la rumena. “Io e mio marito non siamo affatto d’accordo, è poco più giovane di me”.

Nicolò Zaniolo tra la gravidanza dell'ex e il presunto flirt con Madalina Ghenea

Dai triangoli vincenti sul campo di calcio a quelli infuocati in campo sentimentale. Dopo aver chiuso la tumultuosa relazione con Sara Scaperrotta, dalla quale aspetta un figlio, il calciatore della Roma si sarebbe avvicinato a Madalina Ghenea, avvenente modella che nel 2016 fu protagonista del Festival di Sanremo come valletta.

Il centrocampista non ha smentito il flirt, la cui voci hanno preso ulteriore vigore dopo che l’azzurro ha pubblicato alcune Stories dedicate all’attrice che ha deciso di affidarsi all’avvocato per Annamaria Bernardini De Pace per far chiarezza rispetto al suo rapporto con il ventunenne.

Attraverso una nota stampa, la rumena ha seccamente smentito di aver intrecciato una relazione con Zaniolo: “Non sono fidanzata da tanti mesi e l’ho riferito numerose volte sui social.

A Natale e Capodanno sono stata con le persone che mi sono più care: mia madre e mia figlia” - ha precisato Madalina Ghenea su Instagram, sottolineando che “un incontro grazie a degli amici in comune e risate insieme sui social non esprimono un fidanzamento né nascondono altro”.

La modella: 'Non sono fidanzata', Francesca Costa: 'Contraria alla frequentazione'

Presa di posizione che non trova riscontro nelle parole della madre di Nicolò Zaniolo. Francesca Costa ha preso le distanze dalla chiacchierata frequentazione del figlio con la modella in un’intervista rilasciata a Radio Radio. “Si tratta di una signora poco più giovane di me e sia io che mio marito stiamo cercando di farlo ragionare. Qualcuno ha detto che lo stiamo consigliando male ma vi assicuro che su questa vicenda gli abbiano detto cose diverse” - ha chiarito l’influencer che si è soffermata anche sulla gravidanza di Sara Scaperrotta, ex del centrocampista giallorosso.

“Aveva già abortito 7 mesi fa. Quando ha saputo che era incinta mio figlio mi ha chiamato disperato e mi ha spiegato che non era più innamorato.

Volevo accompagnarla dal ginecologo ma lei se n’è andata e non ho saputo più nulla” - ha aggiunto la madre di Zaniolo precisando che la ventenne non è stata cacciata di casa dal figlio.