Prossimamente il regista Ferzan Özpetek sarà dietro la macchina da presa della prossima campagna promozionale del pastificio De Cecco. La campagna pubblicitaria del marchio di pasta abruzzese dovrebbe andare in onda da fine gennaio. Non è solo la presenza del grande regista a creare attesa dietro l'uscita dello spot televisivo, ma anche quella di un testimonial inedito e attualmente molto popolare anche in Italia. Si tratta di Can Yaman, l'attore turco conosciuto per Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e per DayDreamer - Le ali del sogno. Il giovane interprete delle fiction turche affiancherà Claudia Gerini, già protagonista degli spot precedenti.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web, verranno girati quattro video promozionali.

Özpetek dirigerà Can Yaman nei nuovi spot promozionali della De Cecco

Il marchio De Cecco è legato al volto di di Claudia Gerini ormai da qualche anno. Recentemente è stato annunciato che un nuovo testimonial affiancherà l'attrice romana nei prossimi spot televisivi: Can Yaman.

Dal sito de Il Corriere della Sera si apprende che il divo turco e la nota interprete cinematografica gireranno quattro video promozionali di diversa durata, destinati sia alla tv che alle piattaforme social. Stando alle anticipazioni diffuse in rete, uno dei brevi filmati sarà ambientato in un ristorante per sottolineare la solidarietà e la vicinanza dell'azienda De Cecco al settore della ristorazione, duramente pregiudicato dai provvedimenti anti-Covid.

Gli spot avranno come regista Ferzan Özpetek, il cineasta italo-turco che ha diretto pellicole di successo come "Le fate ignoranti", "Mine vaganti" e "La finestra di fronte".

L'attore turco Can Yaman continuerà a lavorare in Italia: prossimamente sarà Sandokan

L'impegno lavorativo per gli spot De Cecco non sarà l'unico motivo che tratterrà Can Yaman in Italia nei prossimi mesi.

L'attore turco, diventato popolare prima nel ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e poi in quello di Can Divit in DayDreamer - Le ali del sogno (attualmente in onda su Canale 5), vestirà i panni di Sandokan, l'eroico protagonista dei romanzi del ciclo indo-malese di Emilio Salgari. La notizia è stata data qualche settimana fa da Luca Bernabei, l'amministratore delegato di Lux Vide che produrrà la fiction in cui reciterà anche Luca Argentero.

Insomma, la star turca continua a collezionare un successo dietro l'altro e le serie realizzate in patria, tra cui l'ultima Bay Yanlış, sono state vendute in molti paesi del mondo. La grande popolarità di Can Yaman lo sta trasformando in uno degli attori più seguiti e richiesti degli ultimi anni.