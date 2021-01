Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare dell'aggressione subita da Silvia. Tale storyline non ha mai avuto un degna conclusione, dal momento che i due uomini non sono stati mai assicurati alla giustizia. Negli episodi di Upas, che andranno in onda dall'1 al 5 febbraio, Silvia identificherà il suo aggressore e, a quanto pare, l'uomo da lei indicato risulterà connesso a Giulia e Niko Poggi. Nel frattempo Franco e Angela saranno insospettiti dall'insolito comportamento di Nunzio, appena rientrato a Napoli. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a queste storyline, in onda dall'1 al 5 febbraio alle ore 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni 1-5 febbraio: il fratello di Thea

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) si renderà conto che l'uomo identificato da Silvia (Luisa Amatucci) come suo aggressore (ma sarà davvero lui?), è in realtà il fratello di Thea Dimitru (Mariné Galstyan). L'assistente sociale si troverà in seria difficoltà dinanzi a tale scoperta, ma ci sarà un altro problema, dal momento che Emil (Sargis Galstyan) risulta essere sotto la tutela legale di Niko (Luca Turco). Il giovane Poggi, in qualità di avvocato dell'uomo, esorterà quindi sua madre a non intervenire in questa storia con qualche iniziativa avventata, che potrebbe creargli dei seri grattacapi.

Un posto al sole, trame dall'1 al 5 febbraio: Silvia e Michele in crisi

Il fatto che Niko Poggi sia l'avvocato di Emil, aumenterà in maniera considerevole le tensioni tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda a febbraio, rivelano che l'arrivo di una nuova proposta per quest'ultima, complicherà ulteriormente il suo legame, già labile, con il marito.

Gli spoiler non forniscono ulteriori dettagli a riguardo, ma lo stress dovuto ai fantasmi di questo passato recente porterà i due verso una crisi molto profonda.

Un posto al sole, spoiler febbraio: lo strano comportamento di Nunzio

Nei prossimi episodi di Upas si potrà assistere al ritorno nella soap opera partenopea del personaggio di Nunzio (Vincenzo Messina).

Angela (Claudia Ruffo) però risulterà alquanto sospettosa dinanzi a questo inaspettato ritorno a Napoli del ragazzo. In seguito anche Franco (Peppe Zarbo) inizierà a dubitare dell'atteggiamento, decisamente insolito, del suo figlio adottivo e deciderà quindi di investigare. Boschi inizierà così ad indagare sulle azioni del ragazzo, ma cosa scoprirà? Purtroppo le anticipazioni non rivelano altro e per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.