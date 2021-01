Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio, Michele sarà contrario alla linea editoriale portata avanti da Chiara, mentre Vittorio troverà un accordo anche se potrebbe avere qualche problema. Inoltre Ferri non riuscirà a resistere al fascino di Lara, mentre Clara e Alberto andranno a vivere in un'altra casa, ma la donna noterà che la Filangieri è interessato all'uomo.

Filippo e Serena sono determinati ad aiutare Leonardo

Nelle puntate di Un Posto al sole che saranno mandate in onda dal 25 al 29 gennaio, Michele avrà dei dubbi in merito alla persona che ha aggredito lui e Silvia e questo non potrà che portare a dei momenti di tensione in famiglia. Il giornalista deciderà di capire meglio la questione. Intanto Vittorio avrà più di qualche difficoltà nel portare avanti la sua crescita professionale in radio, proprio mentre Chiara vorrebbe riportarlo ai tempi di Vicky Beef. In tutto questo Serena sarà rattristata dal vedere Leonardo solo e proverà nuovamente a parlare con la sua famiglia.

Nel frattempo quanto successo in passato, rischierà di provocare altre problematiche a Michele e Silvia. Vittorio invece grazie a Patrizio, ha un piano per porre fine all'esuberanza di Chiara e poter così avere la sua autonomia.

Inoltre Filippo e Serena saranno determinati nell'aiutare Leonardo.

Michele non è d'accordo con le proposte di Chiara in radio

Secondo le anticipazioni televisive fino al 29 gennaio, Silvia crederà di aver risolto tutti i suoi problemi al Vulcano. La donna infatti offrirà a Diego di essere suo braccio destro. Michele continuerà ad essere in disaccordo con le proposte portate avanti da Chiara, mentre Vittorio sembrerà aver trovato un compromesso con la donna.

Tutto però potrebbe rivelarsi più difficile di quanto inizialmente ipotizzato. Intanto Ferri cercherà di scoprire qualcosa in merito a Marina, mentre Lara farà qualcosa che però potrebbe rivalersi contro di lei.

Gli spoiler della prossima settimana ci indicano anche che Clara e Alberto saranno intenti ad andare nell'altra casa, ma un incontro inatteso farà scemare l'entusiasmo dei due.

Inoltre Vittorio starà lavorando con Rick Tok e si renderà conto come il pubblico che lo segue, è diverso da quello di anni fa. In tutto questo Roberto avrà qualche sospetto del comportamento di Lara, ma sembrerà non resistere al suo fascino.

Franco è vicino a ricevere una bella sorpresa

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio, le tensioni tra Chiara e Michele non avranno fine [VIDEO]. Franco si troverà in crisi perché Angela potrebbe trasferirsi per qualche tempo a Venezia, ma intanto sarà vicino a ricevere una bella sorpresa. Intanto Alberto e Clara si troveranno nella nuova abitazione e la donna si renderà conto che Barbara Filangieri è interessata all'uomo. Infine dopo essere venuto a conoscenza del fatto che Alberto ha intenzione di affittare il seminterrato, qualcuno sembrerà mostrarsi molto interessato.