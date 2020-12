Un posto al sole prosegue con il suo appuntamento serale con il pubblico di Rai 3 anche per la settimana di Capodanno. La puntata del 31 dicembre sarà recuperata il giorno successivo, per fare spazio al consueto discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra le novità della settimana dal 28 dicembre al 1° gennaio ci sarà il ritorno di Leonardo che chiederà aiuto a Serena. Al Vulcano ci sarà bisogno di organizzare il personale e Silvia sarà scettica sul futuro di Diego, mentre Raffaele riceverà una notizia spiacevole. Al Palazzo ci sarà fermento per il veglione di Capodanno organizzato da Vittorio, ma Bianca sarà triste per l'assenza dei suoi genitori.

Infine Roberto porterà avanti il suo piano con l'aiuto di Lara, ma Marina sarà vicina alla verità e questo porterà a delle conseguenze tragiche per lei e Fabrizio.

Secondo le anticipazioni fino al 1° gennaio, a Un posto al sole Lara, gelosa di Marina, comincerà a tramare contro Ferri

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 28 dicembre al 1° gennaio raccontano che per i personaggi di Palazzo Palladini la fine dell'anno sarà tutt'altro che tranquilla. Ai Cantieri Roberto Ferri porterà avanti il suo piano con la complicità di Lara. L'uomo inizierà a lavorare per guadagnarsi la fiducia degli operai e di Marina e questo riavvicinamento non sarà gradito dalla signora Martinelli, che inizierà a tramare alle spalle di Ferri. Ben presto, tutto questo porterà l'imprenditore a essere smascherato e ciò avrà delle conseguenze che si riveleranno tragiche per Marina e Fabrizio.

Nel frattempo nella vita di Serena tornerà Leonardo, che in condizioni disperate chiederà aiuto alla sua ex fidanzata. La moglie di Filippo, preoccupata per la sorte del ragazzo, finirà per cedere alle sue richieste.

Raffaele riceverà una notizia molto spiacevole

Le anticipazioni settimanali di Un Posto al sole dal 28 dicembre al 1° gennaio rivelano che a Palazzo Palladini Vittorio vorrà organizzare il veglione di fine anno.

Le idee del ragazzo, considerate esagerate dagli inquilini, non saranno condivise da tutti, mentre Renato proverà a disfarsi di alcuni fuochi di artificio, affibbiandoli a Raffaele. Quest'ultimo, intanto, sarà impegnato con Michele che vorrebbe organizzare un servizio radio sull'arte presepiale campana. L'atmosfera alla terrazza non sarà festosa per Bianca, che sarà molto triste per la mancanza dei suoi genitori: per questo motivo, Giulia deciderà di parlare con Franco e Angela, partiti per la Nuova Zelanda.

Per Silvia saranno giorni frenetici a lavoro, perché dopo la partenza di Cristina dovrà riorganizzare il lavoro al Caffè Vulcano. In questa occasione la moglie di Michele comincerà a pensare al futuro di Diego e sarà molto scettica sulla sua permanenza al Vulcano. Nel frattempo, Raffaele riceverà una brutta notizia che gli darà un grande dispiacere.