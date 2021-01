Belen Rodriguez potrebbe diventare mamma per la seconda volta durante l'estate. Sebbene da parte della showgirl non ci siano state conferme (ma neppure smentite) in merito alla notizia della sua gravidanza, ci sarebbero un bel po' d'indizi che confermerebbero la dolce attesa della showgirl argentina, ex moglie di Stefano De Martino. Dopo aver provato a rimettere in sesto il loro matrimonio (dal quale è nato il primogenito Santiago) i due hanno scelto di dirsi addio e attualmente Belen ha ritrovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese. La notizia della gravidanza, però, pare abbia fatto storcere il naso al suo ex De Martino, che non sarebbe felicissimo di questa situazione.

Il rumor sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez: potrebbe avere un figlio da Antonino Spinalbese

Le ultime indiscrezioni rivelano che la notizia della gravidanza di Belen sarebbe stata annunciata e celebrata in famiglia durante il periodo delle feste di Natale, che la showgirl ha trascorso con i suoi cari.

Anche il piccolo Santiago sarebbe stato messo al corrente dell'arrivo imminente di un fratellino/sorellina e a quanto pare il bambino l'avrebbe presa molto bene.

I rumor, infatti, raccontano che tra Santiago e Antonino si sarebbe instaurato subito un bel rapporto e che tra i due ci sia un ottimo feeling.

Stefano De Martino non sarebbe 'felice' della gravidanza di Belen

Tutto certificato e testimoniato anche sui social, dove in diverse occasioni sia Belen che lo stesso Antonino hanno pubblicato momenti del loro quotidiano in compagnia del piccolo Santiago.

Eppure sembrerebbe che la notizia della gravidanza non abbia fatto fare i "salti di gioia" all'ex marito di Belen, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, che in queste settimane sta conducendo con successo il varietà Stasera tutto è possibile in onda in prime time su Rai 2.

A Stefano non sarebbe ancora passata la passione per l'ex Belen

Gli amici di sempre di Stefano, infatti, avrebbero fatto sapere che il conduttore non l'avrebbe presa benissimo la notizia del secondo figlio di Belen, forse perché la gravidanza non garantirebbe più un recupero in extremis del loro matrimonio.

Va detto, però, che Belen e Stefano hanno provato a rimettere in sesto il loro matrimonio già in svariate occasioni, senza però riuscire a ottenere il risultato sperato.

Ma c'è dell'altro, perché si ipotizza anche che il disappunto di Stefano De Martino in merito alla gravidanza della sua ex moglie, potrebbe dettato dal fatto che "a lui la passione per Belen non è mai passata".

Sarà davvero così? Per il momento sia Stefano che Belen non hanno proferito parola sull'argomento.