I colpi di scena nella scuola di Amici 20 non mancano mai e, in vista della nuova puntata in programma sabato 27 febbraio su Canale 5, c'è stato un colpo di scena del tutto inaspettato. Il cantante Sangiovanni, dopo aver fatto i conti con un durissimo rimprovero da parte di Rudy Zerbi, ha perso le staffe all'interno della Scuola e ha minacciato di abbandonare definitivamente la trasmissione. Un duro colpo per tutti, compresa la stessa padrona di casa Maria De Filippi, che è dovuta intervenire in prima persona per placare gli animi.

Rudy Zerbi bacchetta Sangiovanni: maglia sospesa ad Amici 20

Nel dettaglio, durante la nuova puntata del daytime trasmessa su Canale 5 e Italia 1 sono state trasmesse le immagini del rimprovero di Rudy Zerbi nei confronti del cantante Sangiovanni.

Il professore di canto ha duramente bacchettato Sangiovanni sia per il disordine all'interno della sua camera sia per il fatto che non si è presentato agli allenamenti in palestra.

Proprio per questo motivo, Rudy Zerbi, in vista della puntata di sabato pomeriggio ha deciso di sospendergli la maglia: questo vuol dire che il cantante non si esibirà durante l'atteso appuntamento.

Sangiovanni vuole lasciare la scuola di Amici 20: interviene Maria De Filippi

Un durissimo colpo per il cantante che non l'ha presa per niente bene e subito dopo il rimprovero da parte di Rudy Zerbi ha avuto una reazione del tutto inaspettata, al punto da minacciare di voler andare via dalla scuola.

"Basta, vado via. Mi sono rotto i co..." ha sbottato Sangiovanni contrariato dalle parole che erano state pronunciate da Rudy nei suoi confronti.

Data la reazione esagerata del cantante, apparso pronto a lasciare per davvero la scuola di Amici 20, è intervenuta anche Maria De Filippi che, in collegamento, ha provato subito a farlo ragionare. La conduttrice, infatti, ha spiegato al cantante che il rimprovero di Rudy doveva essere visto non come una punizione nei suoi confronti bensì come un insegnamento che gli sarebbe servito.

Anticipazioni Amici 20 di sabato 27 febbraio: ospite Benjamin Mascolo

Insomma un clima decisamente teso quello che si respira in questi giorni all'interno della scuola di Amici 20 e in vista della nuova puntata pomeridiana di sabato 27 febbraio. Cosa succederà ai concorrenti che si sono beccati il provvedimento disciplinare? Ci saranno eliminazioni a sorpresa?

Tra gli ospiti che sono stati annunciati per questo nuovo appuntamento in onda dalle 14:10 su Canale 5, vi segnaliamo la presenza di Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji e Fede che canterà dal vivo il suo primo singolo da solista che sta già scalando le classifiche di vendita.