La casetta nella quale vivono i ragazzi di Amici 20, ha visto nascere molti amori in questi mesi: Giulia e Sangiovanni sono i primi allievi a essersi avvicinati davanti alle telecamere, tant'è che lei ha dato il suo primo bacio proprio al compagno di classe. Ultimamente, però, la ballerina ha manifestato una certa gelosia per il rapporto che il fidanzato ha instaurato con Enula; anziché rassicurare la ragazza sul loro legame, il rapper le ha consigliato di pensare soltanto alla danza e all'inizio dl serale.

Coppia in bilico ad Amici 20 per 'colpa' di Enula

Non solo Martina e Aka7even stanno animando i daytime di Amici con i loro tira e molla: il 18 febbraio, infatti, gli addetti ai lavori hanno dato spazio a un'altra coppia che si è formata nella ventesima edizione.

Le telecamere hanno sorpreso Giulia mentre confidava ad alcuni compagni di scuola la gelosia che prova nel vedere Sangiovanni sempre insieme ad Enula: secondo la ballerina, i due hanno stretto un rapporto troppo forte per essere soltanto un'amicizia.

Quando il rapper è stato informato del malcontento della sua fidanzata, si è sfogato proprio con la cantante che avrebbe mandato in crisi la giovane allieva del team di Veronica Peparini. Il ragazzo ha smentito di provare un interesse per qualcuna che non sia Giulia, ma i suoi comportamenti lo stanno portando ad allontanarsi e a dedicarsi solo alla musica.

Parole d'addio di Sangiovanni nella casetta di Amici

Quando Giulia l'ha raggiunto in camera per avere un confronto, Sangiovanni ha usato parole che non lasciano presagire nulla di buono per il futuro della loro relazione.

"È grave che alle 4:45 siamo qua a discutere. Sono venuto qui per fare musica e non voglio più vivere questa cosa", ha detto il talento della ventesima edizione di Amici.

Quando la ballerina ha provato a motivare la sua gelosia, il rapper ha tagliato corto dicendole: "È tutto assurdo. Io ed Enula abbiamo un rapporto come fratello e sorella e per te provo le stesse cose di prima.

Mi piacevi perché mi davi leggerezza e ultimamente questa cosa si è persa". Il cantante del team di Rudy Zerbi, poi, ha lasciato intendere che sarebbe meglio chiudere questa storia d'amore quando ha aggiunto: "La tua gelosia è insensata e per me c'è solo la musica. Per te deve essere lo stesso, devi ballare Giulia e non parlare di una cosa del genere".

Poche settimane al via del serale di Amici 20

Quello che Sangiovanni ha provato a far capire alla giovane fidanzata, è che l'unico obiettivo che dovrebbe avere nella scuola è quello di andare il più avanti possibile e realizzare il suo sogno di essere una ballerina professionista. Il rapper, infatti, ha ripetuto più volte che è ad Amici solo per far ascoltare la sua musica e, visti i risultati che sta ottenendo con gli inediti "Lady" e "Tutta la notte", per ora ci sta riuscendo molto bene. Maria De Filippi, inoltre, la scorsa settimana ha anticipato che manca meno di un mese all'inizio del serale, quindi tutti gli allievi della ventesima edizione devono darsi da fare per riconfermare la maglia dorata che è stata data di diritto a ogni titolare.

Sarà compito dei sei professori della commissione, poi, decidere quanti e quali talenti della scuola meritano di partecipare al prime time, la cui puntata d'esordio pare sia prevista per il 20 marzo prossimo. Ancora non si sa nulla, però, del cast che la conduttrice sta mettendo su in queste settimane: dovrebbe esserci una giuria di qualità (formata da personaggi e artisti famosi), mentre sarebbe stato confermato il meccanismo dell'anno scorso del tutti contro tutti (ovvero senza squadre e direttori artistici)