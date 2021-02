Venerdì 26 febbraio andrà in onda una nuova puntata di DayDreamer, la Serie TV di successo di Canale 5. Gli spoiler raccontano che Huma e Yigit continueranno a tramare alle spalle di Can. Aziz Divit, invece, apparirà molto colpito dopo aver ritrovato l'ex fidanzata Mihriban alla tenuta.

Daydreamer - Le ali del sogno: puntata venerdì 26 febbraio

Le anticipazioni di DayDreamer riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa venerdì 26 febbraio in televisione annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Can si proporrà di aiutare Sanem, se lei non rifiutasse l'aiuto. A tal proposito, la scrittrice cercherà di scacciare i pensieri, dedicandosi ai lavori della campagna con la sua psicoterapeuta.

Tuttavia, gli sguardi della minore delle Aydin finiranno sempre sul fotografo.

Nel frattempo, Yigit e Huma si incontreranno a colazione per adottare una strategia. In questo frangente, la signora accuserà l'editore di non essere riuscito a conquistare Sanem. Il fratello di Polen, a questo punto, replicherà che la scrittrice non ha nessuna intenzione di lasciare la sua famiglia e la tenuta. Alla fine, annuncerà all'ex moglie di Aziz di avere intenzione di raccontare tutta la verità alla minore delle Aydin. Ma ecco, che Huma riuscirà a persuadere Yigit, obbligandolo a continuare a fingersi invalido per impietosire Sanem.

Huma scopre che Aziz è ospite della tenuta di Sanem

Nel corso della puntata del 26 febbraio della serie tv, Huma chiamerà al telefoto suo figlio Emre, dove lo incolperà di non essere più andato a trovarla dopo che suo padre è tornato in città.

La signora, a questo punto, inviterà il minore dei Divit ad una cena a casa sua insieme a Can.

Tuttavia, l'ex contabile della Fikri Harika declinerà l'invito, informando la madre che suo padre Aziz è ospite della tenuta di Sanem dopo aver accusato un brutto malore.

Nel frattempo, il signor Divit rimarrà favorevolmente colpito dalla fragranza di una crema ideata dalla scrittrice.

Anche Can apparirà senza parole dopo aver riconosciuto il profumo, che l'ha sempre legato a lei.

Il signor Divit colpito dall'incontro con l'ex fidanzata Mihriban

Alla tenuta, invece, farà il suo arrivo un'amica della scrittrice, in quanto ha trovato una casa da poter affittare ai Divit. Sarà in questo frangente che Aziz ritroverà la sua ex fidanzata Mihiriban.

Il signor Divit resterà particolarmente colpito dall'incontro, tanto da farne partecipe Emre e Can dopo averli incontrati al porto. Qui, spiegherà il motivo per cui è così amico di Mihiriban, la vicina di casa della scrittrice. In questo frangente, Emre e il fratello scopriranno che Huma aveva interrotto l'amore tra il loro padre e la proprietaria del terreno di Sanem. Per questo motivo, Aziz ammetterà di aver fatto delle scelte sbagliate che si rimpiangono per tutta la vita.