Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici che sarà trasmessa sabato 20 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni fanno sapere che Leonardo ha vinto la sfida contro Sergio, il cantante al quale Anna Pettinelli avrebbe voluto dare un banco. Ibla ha deciso di entrare a far parte del team di Arisa, mentre tutti gli altri allievi si sono esibiti per riconfermare la maglia dorata del serale. L'ospite della giornata è stato Alberto Urso, che ha cantato il suo nuovo singolo.

Nuovi esami in vista del serale di Amici 20

I primi spoiler che stanno trapelando sulla registrazione di Amici del 19 febbraio (la puntata andrà in onda domani su Canale 5), riguardano la sfida che Leonardo ha dovuto sostenere per volere della professoressa Pettinelli.

In settimana, Anna ha proposto alla produzione di aggiungere un banco alla classe: secondo lei, il cantautore Sergio meritava di entrare nella scuola di diritto e senza passare per un confronto diretto con i titolari. I ragazzi e gran parte degli insegnanti si sono opposti a questa eventualità, così la speaker ha dovuto proporre una sfida tra il talento che lei sostiene e un altro che pensa non sia all'altezza.

Incurante delle auto-candidature di Deddy, Rosa ed Esa, la prof ha chiesto che fosse Leonardo lo sfidante di Sergio. Il faccia a faccia è avvenuto oggi pomeriggio, e un giudice esterno (Charlie Rapino) ha decretato La Macchia vincitore dopo una serie di esibizioni su cover e inediti. Rudy Zerbi ha attaccato la Pettinelli per aver messo a rischio un suo allievo e non uno di quelli che si erano proposti.

Deddy a confronto con Alberto Urso: scherzo ad Amici

Nel corso della registrazione odierna di Amici 20, c'è stato anche il tempo per dei momenti di leggerezza. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Deddy e gli ha detto che doveva sostenere una prova d'intonazione. A confrontarsi col titolare della scuola, è arrivato Alberto Urso, il vincitore della scorsa edizione del talent-show.

Ovviamente era tutto uno scherzo ai danni del giovane cantante, tant'è che poi il tenore ha intonato il suo nuovo singolo tra gli applausi dei presenti. Anche Tommaso ha regalato attimi di divertimento imitando alcuni professionisti, Marcello Sacchetta, Enula e la maestra Alessandra Celentano.

Lorella sospende la sua allieva ad Amici

Un'altra anticipazione degna di nota, è quella riguardante il percorso di Martina nella scuola.

La danzatrice di latino-americano si è esibita davanti alla sua professoressa e, a differenza di quello che è successo in passato, non è stata confermata. Lorella Cuccarini, infatti, ha sospeso la maglia dorata del talento del suo team sia per come ha ballato oggi che per il comportamento che ha avuto in settimana in sala prove. La Miliddi non è eliminata, ma nel corso della prossima puntata dovrà dare il meglio per riconquistare il banco che le è stato assegnato a novembre dopo tanti casting.

Tutti e 17 gli allievi della classe hanno proposto una performance alla commissione e, chi più e chi meno, ha convinto il proprio insegnante di riferimento. A inizio registrazione, poi, è stata mostrata una classifica generata dai voti delle radio: al primo posto c'era Tancredi con Las Vegas, secondo Deddy e terzi a pari merito Sangiovanni ed Enula.

Fanalino di coda, è risultato essere Raffaele, al quale Arisa ha riconfermato la maglia del serale perché crede in lui. Ibla ha cambiato team: dopo essersi resa conto che Rudy Zerbi non la apprezzava più come un tempo, la ragazza ha chiesto di poter essere seguita da un altro prof (Arisa è stata preferita alla Pettinelli).