Andrea Zenga è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip ad un passo dalla semifinale. Per il ragazzo la partecipazione al reality è stata molto fruttuosa, in quanto ha ritrovato il rapporto con il padre e pare si sia anche innamorato. Nella casa più spiata d'Italia è infatti scattata la scintilla con l'attrice Rosalinda Cannavò. Tra baci appassionati, abbracci sotto le coperte e dediche romantiche, i due nel reality apparivano molto presi l'uno dell'altra. Rosalinda per lui ha dimenticato la storia di dieci anni avuta con Giuliano. Nelle scorse ore, però, Andrea Zenga sembra aver fatto un passo indietro sulla nascente relazione.

Dalle sue parole è apparso chiaro che abbia voluto mettere un freno.

Dubbi sulla storia d'amore tra Andrea Zenga e l'attrice Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga è stato recentemente ospite a Casa chi e, durante l'intervista, non poteva non parlare della storia con Rosalinda Cannavò. Il ragazzo ha pronunciato delle parole che potrebbero essere una vera e propria doccia gelata per l'attrice siciliana. Andrea, infatti, parlando di ciò che ha vissuto in casa con Rosalinda e di ciò che oggi prova per lei, ha dichiarato: "Non corriamo troppo". Poi ha aggiunto che ci sono molti dubbi da sciogliere lontano dalle telecamere, quando il reality finirà e lui e Rosalinda avranno modo di vedersi e stare insieme. Intanto nelle ultime ore, secondo diversi rumor sparsi sul web, pare che Andrea Zenga abbia rivisto la sua ex Alessandra Sgoliastra.

Ad alimentare il Gossip un indizio in particolare: un paio di lenzuola apparse nelle strories di entrambi che ai follower sono apparse identiche o quantomeno molto simili.

Andrea smentisce di aver rivisto la sua ex fidanzata Alessandra Sgoliastra

Andrea Zenga ci ha tenuto a smentire di aver rivisto la sua ex ragazza e di essere stato a casa sua una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip.

Con un post sui social ha dichiarato: "Mi è appena giunta voce che da qualche profilo, credo sia quello di Deianira, sia stato insinuato che io stessi a casa della mia ex perché abbiamo le stesse lenzuola, credo simili. Io sono a Milano e c'è una bellissima donna vicino a me, mia mamma". Ha poi aggiunto che gli dispiace smentire questo gossip, ma non poteva non farlo.

Dunque, si è trattato dell'ennesima fake news lanciata sul web. Intanto l'ex fidanzata di Andrea, Alessandra Sgoliastra, ha dichiarato nei giorni scorsi di aver ritrovato l'amore accanto ad un altro uomo. E Rosalinda? La ragazza ignara di quello che sta accadendo fuori continua la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip, tra tentativi di chiarimento con la modella brasiliana Dayane Mello, lacrime e sorrisi.