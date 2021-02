Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno dimostrando di non riuscire più a stare lontani l'uno dall'altra all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In questi ultimi giorni, tra i due gieffini sembra essere nata un'intesa talmente forte da mettere ancora più in crisi la ragazza che fuori dal reality è fidanzata. Fra Andrea e Rosalinda vi sono sempre state delle allusioni e ciò non è sfuggito né agli altri coinquilini, né tantomeno al conduttore del programma in onda su Canale 5, Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, però, i fatti tra il giovane personal trainer e l'attrice siciliana sembrerebbero divenire più concreti.

Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è combattuta per la sua storia con Giuliano Condorelli all'esterno della casa di Cinecittà. Se da un lato ha più volte parlato con altri inquilini dei dubbi che ha, dall'altro non vuole ferire i sentimenti del ragazzo che la sta attendendo.

Andrea Zenga ha consolato Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga si è avvicinato molto a Rosalinda Cannavò. Il figlio dell'ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Walter Zenga si sta dimostrando sempre pronto a rincuorare e rasserenare l'attrice durante i suoi momenti di sconforto. Il 14 febbraio, nella giornata di San Valentino, dedicata agli innamorati, Rosalinda ha vissuto momenti complicati e si è sfogata con la sua amica Dayane Mello. Successivamente è andata a coricarsi nel suo letto, rifugiandosi sotto le coperte.

Tutto ciò non è passato inosservato ad Andrea Zenga che si è recato dalla siciliana per starle accanto. I due concorrenti del reality si sono stretti in un abbraccio intenso e i loro volti sono giunti a sfiorarsi a dimostrazione che la voglia di viversi pienamente ciò che sta accadendo fra di loro sta divenendo irrefrenabile.

Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda Cannavò

Non sono passate molte ore da quando il personal trainer si è dichiarato a Rosalinda Cannavò. L'attrice sta vivendo una situazione complicata con il suo ragazzo Giuliano Condorelli che la sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà. Nonostante la sorpresa che le ha fatto, durante la puntata andata in onda il 12 gennaio, i dubbi in Rosalinda, in arte Adua Del Vesco, non sono diminuiti.

Tra Andrea Zenga e Cannavò, sono nate le prime effusioni e coccole, i primi sguardi e segni di un'intesa che sta crescendo in maniera inesorabile. A due settimane dalla fine dell'edizione più lunga di sempre del Grande Fratello, potrebbe esserci un colpo di scena dato dalla nascita di una relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? I due sono pronti a superare gli ostacoli che hanno di fronte pur di stare insieme? Non ci resta che attendere per sapere come si evolverà la situazione.